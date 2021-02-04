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中餐業呼籲 春節開放堂食

記者黃伊奕／紐約報導
紐約華裔餐飲業者希望州府將紐約市允許25%容量堂吃的日期提早到農曆春節之前；圖為曼哈頓華埠的中餐廳在戶外營業。(記者曹健╱攝影)
紐約華裔餐飲業者希望州府將紐約市允許25%容量堂吃的日期提早到農曆春節之前；圖為曼哈頓華埠的中餐廳在戶外營業。(記者曹健╱攝影)

州政府日前宣布將在2月14日情人節以25%容量恢復餐館堂食，對此美國中餐聯盟聯手多個華裔組織3日向各級政府反應，希望能將堂食開放日提前至2月10日，讓備受打擊的中餐館與華裔民眾熱熱鬧鬧過春節。

美國中餐聯盟攜手美華總商會、美國亞裔社團聯合總會3日向政府提出允許春節開放堂食的請求，多名紐約市中餐業代表在視頻會議上向國會眾議員孟昭文、州眾議員寇頓(William Colton)、市議員顧雅明以及市長與州長辦公室代表，稱春節開放堂食是對中餐業者精神與經濟上雙重鼓勵。

美國中餐聯盟紐約總會陳善莊指出，自去年初疫情在中國爆發紐約市中餐館被歧視至今已超過一年時間，不少餐館無法支撐被迫關門，剩下的也不過在苦苦掙扎；日前政府宣布允許情人節重開餐館堂食，該日期距離華人最重視的春節只差幾天，希望政府能將重開日提前至2月10日，讓華人度過一個愉快的春節，也讓中餐館從打擊中得以喘息。

餐飲業主代表繼續反應，雖然一些小餐館能依賴外賣勉強維持經營，但對於大型酒樓，每月店面租金都高達數萬元，外賣不過杯水車薪；春節期間以往是酒樓生意旺季，如果再錯過春節，對他們的打擊更是雪上加霜。

孟昭文表示，她深知餐飲行業在此次疫情中遭受的重創，除了「薪資保護貸款計畫」外，政府也在起草一份高達1200億元專門針對餐飲業的紓困金，拜登總統也簽署了反對仇恨亞裔相關法案，「這些都證明了政府對全國亞裔、以及餐飲行業的重視。」中餐業主提出的訴求現場民代表示會向各級政府反應，寇頓說「這個訴求很好，我也明白春節對華裔的重要，希望能幫助華裔民眾在春節期間重回餐館享受春節大餐。」

參加會議的代表還包括李熙慶、孫雯、趙曉敏、Jenny Zhang、陳偉儀、陳世品、陳宜昌、陳偉祥、劉增祺、姜書棟、黃敏儀、陳熠、林煜、陳海靈、李治德等人。

紐約市 美國 華裔

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