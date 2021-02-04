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養老院染疫死亡數 州府5日內須公布

記者金春香／紐約報導
紐約州養老院死於新冠肺炎的人數被指低估，圖為布碌崙(布魯克林)的一間養老院，醫護人員在照料耆老。(路透)
紐約州養老院死於新冠肺炎的人數被指低估，圖為布碌崙(布魯克林)的一間養老院，醫護人員在照料耆老。(路透)

州高等法院法官3日對公共政策帝國中心(Empire Center for Public Policy)和共和黨籍州參議員特迪思科(Jim Tedisco) 去年提出的訴訟做出判決，要求州府在五天內公布州內養老院(nursing home)感染新冠死亡的總人數。

美聯社去年8月就公布一份獨立調查報告，顯示聯邦與紐約州府公布的養老院染疫死亡長者人數遠低於真實人數，之後公共政策帝國中心和特迪思科等提出訴訟，要求州府公布全州養老院全部染疫死亡的人數，並於去年8月3日提交「信息自由法」(FOIA)申請，但一直未得到州府批准。

不久後聯邦司法部也開始介入，去年8月底開始對紐約、新州、賓州、密西根四州在疫情間對療養院頒布的行政令進行調查，並於10月繼續要求紐約州超過1000家私人療養院提供更多新冠相關死亡數據。

州檢察長詹樂霞(Letitia James)也在經過數月調查後，於上月發布對州內養老院新冠疫情控制和舉措方面的調查報告，顯示州衛生廳公開的數據低估了50%的養老院實際死於新冠人數，且許多養老院未能遵守關鍵的防疫政策要求。

州高等法院法官Kimberly O'Connor3日做出判決，指責六個月來衛生廳一直拒絕公共政策帝國中心數據共享請求的行為，稱該部門沒有給予一個合理的解釋，並進一步指出衛生廳拒絕提供數據的行為違法，要求州府在五天內公布相關數據。

法官還給予帝國中心60天時間用來提交要求州衛生廳支付法庭相關費用的申請。

在詹樂霞上周出台調查報告後，衛生廳廳長扎克(Howard Zucker)終於將感染新冠後死於醫院的養老院老人數字也加入總死亡數字中，截至1月19日，州內養老院新冠死亡人數為1萬2743人，而在報告出台前該數字僅為8711人。

養老院 紐約州 疫情

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