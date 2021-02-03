華女染疫暈倒衛生間 憶述恐怖15天

政府寄給李女士的支援包裹。（李女士提供）

布碌崙(布魯克林)47歲的李女士日前感染上新冠肺炎 ，不僅將病毒傳染給家中七旬老母親，自己還疑因缺氧曾在浴室暈倒，幸好母女均已康復，但回憶感染經過仍心有餘悸。

李女士至今也不明白如何感染上新冠肺炎，她表示自己和母親一起住在班森賀一棟公寓內，母親已七旬高齡還有糖尿病、哮喘等基礎疾病，自己一直十分小心，深怕將病毒帶回家傳染母親。

1月8日之前李女士一直在一家工廠上班，工廠所有員工全程戴口罩並保持社交距離 ，吃飯也不在一起；她在1月9日去了趟唐人街超市，當天晚上就開始嗓子癢、乾咳。

第二天李女士發起低燒，但很快又好轉，直到1月12日開始失去嗅覺，趕緊前往檢測 站檢測，「我排隊等了四小時，期間吹了風，回到家體溫升至39.4度，吃了退燒藥也不見好轉，晚上越燒越嚴重。」

雖然當時檢測結果沒出來，但李女士症狀與新冠肺炎已基本吻合，「一開始我除了吃退燒藥、連花清瘟膠囊，還在各個穴位瘋狂貼退燒貼，但發燒總是反反覆覆，怎麼也不見好」；在諮詢了曾感染並且康復的表姊後，對方告訴她一定要將汗發出來，「我便燒了多個熱水袋躲在被子裡『悶汗』。」

果然出汗後李女士感到身體輕鬆很多，因渾身是汗便想洗個熱水澡，沒想到剛出浴缸突然雙眼發黑，便暈倒在地；「我模模糊糊中聽到母親在客廳叫我，問我出了什麼事，立馬睜開眼便發現自己躺在地上，膝蓋摔瘀青了。」

李女士猜想是血氧太低導致昏迷，但家裡沒有血氧儀，在陽性檢驗結果出來後，政府來電詢問李女士需要什麼幫助，李女士便說需要血氧儀，母親當時也有症狀，但無法出門檢驗；幾天後政府寄來支援包裹，裡面放著兩個血氧儀、口罩、體溫計等，還給李女士母親提供一個自檢包，李女士按照說明為母親提取檢驗樣本並委託他人寄給檢驗機構。

政府規定從出現新冠肺炎症狀後需要隔離十天，李女士表示「自己和母親也確實在十天左右後症狀減輕，等到15天之後，所有症狀基本消失了」；現在李女士和母親都已經恢復，但回想起感染經過仍心有餘悸，「一開始非常害怕，尤其擔心母親的情況，睡都睡不好，好在兩個人最後都挺了過來，希望大家引以為戒，千萬不要放鬆防護。」