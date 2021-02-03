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1張圖看疫情：全美確診破2643萬例 伊州破113萬

疫情曙光！加州新增病例數、住院率全面下降

怕確診影響上班？義工促積極檢測

記者顏潔恩／紐約報導
王一冰在8大道檢測站擔任義工。(王一冰提供)
王一冰在8大道檢測站擔任義工。(王一冰提供)

紐約市多個華人機構日前攜手Center Laboratory，在全市華社設立新冠檢測站，希望民眾積極檢測，避免疫情在社區傳播；在布碌崙(布魯克林)8大道檢測站工作的華裔義工也指出，有一些華人稱擔心確診後會影響日常生活，寧可不檢測，她呼籲民眾改變這種不負責任的做法，應積極接受檢測，若陽性一定要自覺隔離。

免費檢測活動自1月18日起啟動，分別在曼哈頓華埠、皇后區法拉盛以及布碌崙8大道均設檢測站，其中紐約台山僑胞婦女聯合會會長王一冰帶領多名義工，在8大道的檢測站外提供服務；王一冰說，8大道華社近來疫情嚴重，許多義工走上街頭派發宣傳單，呼籲民眾積極前去檢測。

但她表示，經數天觀察，發現華人檢測不踴躍，例如有家長只是帶孩子前來檢測，自身就拒絕，因為擔心結果呈陽性會影響工作，不能照常上班；對此王一冰表示深感惱怒，指出無症狀感染者在不知情的情況下仍正常活動，會給社區和家人帶來很大的健康危險，不願檢測是不負責任的行為。

她也透露，近來8大道有一位民眾從來沒出現過症狀，但在不久前一次非法聚賭打牌時突然倒地昏迷，被送到醫院接受檢測時，發現新冠檢測結果陽性，至今還在昏迷中；這樣的情形讓一起打牌者膽戰心驚，才趕緊去檢測。她表示，希望民眾能從這些事件中汲取教訓，正確地看待檢測並自主隔離，不要把危害帶給更多人。

她提醒，8大道檢測站時間為每周一至周四早上9時至下午4時，以及每周五早上9時至下午2時，地址是8大道60街723號，檢測結果48小時內可取得；民眾可上網goldentouchhomehealth.com/covid19或撥電至(212) 226-2345預約，費用全免，但須攜帶個人身分ID以及醫保卡。

檢測 8大道 華人

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