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華人檢測溝通難？高雲尼醫院：現場有翻譯

記者張晨／紐約報導
當天有超過一般的等待檢測者為華裔耆老。(陳家齡提供)
當天有超過一般的等待檢測者為華裔耆老。(陳家齡提供)

近日許多華裔社區民眾表示，前往曼哈頓下城的高雲尼醫院(NYC Health+ Hospital Gouverneur)檢測時沒有中文翻譯服務，除了檢測表格為中文外，華裔民眾不得不使用手勢和現場人員溝通；高雲尼醫院2日表示，多語言翻譯人員就在現場，民眾只要提出要求都能得到幫助。

社區人士陳家齡表示，不少耆老向他反映稱高雲尼醫院缺少中文翻譯服務，他決定親身到醫院檢測，當告知現場工作人員自己「不會講英文需要翻譯」時，一名護士「態度極差地」看了他一眼，十分鐘後拿了一張中文登記表給他。

「然後他們把我帶到一張用玻璃分隔的桌子前，我把填好的表格交給他們。」陳家齡表示，當時他環顧四周，沒有看到一名華裔或亞裔面孔的工作人員。

他也發現，當天排隊檢測的人中有超過60%為華人耆老，很多人只會簡單詞彙，甚至不會說英文，不得不用手勢和工作人員交流。

陳家齡說，現場大部分工作人員都彬彬有禮且非常有耐心，但缺乏翻譯讓過程變得冗長且複雜。

記者向高雲尼醫院求證，院方僅表示，翻譯人員每天都在現場服務，民眾只要提出要求都會得到幫助，不僅檢測站，醫院提供的任何服務均有翻譯。

在院方提供的一份中文宣傳單中，介紹網路即時查詢服務「MyChart」的使用流程，可供患者在網上查看預約、檢測結果等；但記者發現，即使此宣傳單為中文，但實際上網操作時，有許多條款以及電子郵件通知仍為英文。

高雲尼醫院病毒檢測站。(高雲尼醫院提供)
高雲尼醫院病毒檢測站。(高雲尼醫院提供)

檢測 華裔 亞裔

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