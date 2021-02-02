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紐約市年入6.8萬以下家庭 可免費報稅

記者顏嘉瑩／紐約報導
報稅季即將到來，紐約市府推出免費報稅服務，在線上線下協助民眾報稅。(美聯社)
報稅季即將到來，紐約市府推出免費報稅服務，在線上線下協助民眾報稅。(美聯社)

2021年的報稅季將從2月12日(周五)開始，為了降低民眾被詐騙風險及減少報稅費用，紐約市消費者和勞工保護局(Department of Consumer and Worker Protection，簡稱DCWP)表示，2020年收入在6萬8000元以下的家庭，可利用紐約市的免費報稅服務(NYC Free Tax Prep)，在線上或實際與專員面對面處理個人稅務。

由市府推出的免費報稅服務，提供多種免費報稅選擇，包括線上、郵寄或面對面服務，民眾基本只要符合居住或在紐約市工作，且2020年家庭收入不超過6萬8000元，或個人年收不超過4萬8000元，就可以使用該服務。

其中線上服務是透過國稅局志工，以線上會議方式幫助納稅人填寫線上表單，納稅人可以將照片或稅單以掃描方式提交、確認身分，民眾只需要擁有電腦、平板或智慧型手機，有穩定網路、可下載安全視訊會議軟體即可；自行報稅的民眾也透過電話或電郵，獲得志工的報稅協助。

想要獲得志工面對面服務者，則可攜帶身分證明、收入證明、銀行帳戶或匯款代碼、健保資料等資訊，登錄網址：https://a866-dcwpwb.nyc.gov/ftps_map/，查找附近的實體免費報稅地點，即可預約前往報稅。

如果民眾符合稅收抵免資格，包括「所得稅稅額抵免」(Earned income tax credit，EITC)、「子女抵稅額」(Child Tax Credit)，或是「兒童和被扶養稅額抵免」(Child and dependent care tax credit)等，也可於報稅時提出申請。

另外，聯邦政府因新冠疫情，已發放兩輪紓困金，民眾若認為自己符合資格但未領到，或是未領到全額紓困金者，可透過提交2020年聯邦稅表時，申領復甦退稅抵免(Recovery Rebate Credit)，則可獲得更多退稅或減少補稅金額；民眾若透過市府免費報稅服務報稅，該系統則會免費協助申領該款項。

市消費者與勞工保護局局長薩拉斯(Lorelei Salas)表示，由於2020年疫情改變環境，很多民眾擔心報稅時失去權益，不論是在去年失業、生孩子、未獲得紓困金，或是任何情況，市府的免費報稅服務都能夠協助納稅人解決問題，「付錢請人報稅不會加速收到退稅的速度，而我們希望能幫助民眾節省下辛苦賺來的每一分錢。」

更多資訊可上https://www1.nyc.gov/site/dca/consumers/file-your-taxes.page查詢。

報稅 紐約市 紓困金

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