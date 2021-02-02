法拉盛冷颼颼 大雪天幾成空城

民眾帶著鐵鍬出門鏟雪。(記者朱蕾/攝影)

紐約 1日漫天飛雪，有些地區降雪 量超過20吋，皇后區法拉盛 市中心被大雪覆蓋，街頭人煙稀少，很多商鋪沒有開門，堅持營業的餐館和超市，顧客也比平日少很多。

雖然有鏟雪車出動，有些商家也積極清掃門前積雪，但由於幾乎一整天不停的降雪，無論是車道還是人行道，都比較難行。

法拉盛市中心多家超市仍開門，但購物的民眾並不多，多數民眾已在之前的周末囤好食物；一些餐廳也堅持營業，南翔小籠包餐廳李經理表示，為了讓有需要的顧客仍可以點餐，該餐館選擇1日開門營業，「不過戶外用餐和外賣數量都減少，有多家合作的送外賣平台，因為天氣、路況等原因，暫停送餐服務；我們戶外用餐區有八張桌子、並配備取暖設施，但半天下來，也只迎來兩桌客人。」

李經理說，「紐約上次的大雪天，當晚五、六點就沒有客人了，所以根據上次的經驗，今天我們會提早關門，也是考慮到員工安全，擔心太晚下班回家路上有危險。」

法拉盛幸福堂奶茶和同仁堂藥房1日都沒有營業，業主莊振輝表示，早上了解到雪很大後，便決定兩家店不開門了，「一方面大雪天生意不會好，更重要的是考慮到員工的安全，雪天出行不便，而且公共交通下午也暫停了」，2日應該會照常營業。