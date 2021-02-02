屋主按時鏟雪 避免挨罰

紐約市規定，屋主和商家需在一定時間內將人行道積雪剷除，否則恐會挨罰。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約接連三天的暴雪，為市區帶來驚人積雪量，1日清晨除有政府的鏟雪車，不少民眾也開始清除家門前的積雪，擔心一旦造成行人在自家門口滑倒，恐需負擔法律責任；根據紐約市 規定，屋主及房東 有責任在雪停後的四小時至14小時內將積雪清除，同時也要將人行道掃出一個夠輪椅通行的寬度，才能避免挨罰。

居住在皇后區 雷哥公園的居民何小洋表示，1日天還沒亮，她就開始聽到窗外有鏟雪車，直到天亮後又開始有居民剷除積雪的聲音，雖然對自己的居住區域在下雪後的道路安全感到欣慰，但鏟雪噪音也讓她深受其擾，整晚睡不好。

事實上，在三家庭及以上住宅的房東以及商家，須在雪停後四小時內，掃除屋前人行道的積雪，而市府對於何時掃除積雪也有規定：如果雪在上午7時至下午4時59分間停雪，屋主應在停雪後四小時內掃除積雪；如果雪停時間在下午5時至晚間8時59分，則需要在之後14小時內清理積雪；如果停雪時間是在晚間9時至隔日上午6時59分，屋主就要在上午11時之前，將門前的積雪清掃乾淨。

另外，人行道也要掃出至少四呎寬，允許一個輪椅通行寬度的小路，方便行人走路；若屋主和商家沒有及時清除門前積雪，恐將遭罰款100至150元；累犯則面臨150元至350元不等的罰款。

而如果行人因為人行道上的積雪未除乾淨而摔倒受傷，則建議拍下現場照片作為證據，方便日後索賠。