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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

136員工染疫亡 MTA地鐵站紀念

記者黃伊奕／紐約報導
MTA為紀念136名公共運輸系統員工製作的視頻，左上為華裔地鐵駕駛員馮斯坦。（MTA提供）
MTA為紀念136名公共運輸系統員工製作的視頻，左上為華裔地鐵駕駛員馮斯坦。（MTA提供）

新冠肺炎疫情至今已造成至少136名紐約市地鐵運輸系統員工去世，為了讓紐約市乘客記住在這些為維護公共運輸系統運行而犧牲的運輸工人，大都會運輸署(MTA)在全市107個繁忙的地鐵站設立紀念站，利用數字顯示屏不斷播放這些因染疫去世的員工照片、姓名以及職務。

(影音來源：MTA）

這136名因新冠肺炎疫情去世的MTA員工，除了六人外，其餘全部在紐約市地鐵、公共汽車以及輔助運輸部門工作；MTA主席費伊(Patrick Foye)說，「我們以這樣的紀念方式表示對失去生命的員工的感激，確保他們永遠被我們所銘記，新冠肺炎疫情對我們國家帶來毀滅性打擊，很不幸其中也包括了MTA。」

這些用來紀念逝者的數字顯示屏將會一天三個時段裡，連續兩次播放長達八分鐘的視頻，所有視頻包括逝者的照片、姓名、職務等信息，活動將持續至2月7日。

這是MTA用來紀念因疫情去世員工的一系列活動其中一項，去年4月已通過補償去世員工家屬50萬元撫慰金。

交通局代理局長芬伯格(Sarah Feinberg)說，「這些照片中的人是售票員、駕駛員、清潔工、是母親、父親、姐妹、兄弟等，他們更是公交系統的英雄。」

視頻一開始播放美國詩人史密斯(Tracy K. Smith)受MTA委託創作的一首詩，名為「遠遊」(travels far.)，接著出現的第一位去世員工的照片便是華裔地鐵駕駛員馮斯坦(Stanley Fong)，他自2001年起被MTA聘用後，一直在R線地鐵上工作，日復一日，不幸在2020年4月下旬染疫去世。

在他去世後很多好友在臉書上留言，稱馮斯坦是一個美好、善良的人，原本擁有幸福的家庭，賢慧的妻子和非常崇拜他的兩個女兒，為他的離開表示惋惜。

MTA為紀念136名公共運輸系統職工製作的視頻。（MTA提供）
MTA為紀念136名公共運輸系統職工製作的視頻。（MTA提供）

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