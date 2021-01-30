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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

布朗士陽性率高 洋基球場設接種點

記者金春香／紐約報導
洋基球場將開放作為疫苗接種點，專為布朗士居民施打疫苗。（美聯社）
洋基球場將開放作為疫苗接種點，專為布朗士居民施打疫苗。（美聯社）

州長葛謨(Andrew Cuomo)29日表示，布朗士病毒檢測七天平均陽性率為7.06%，該數字令人擔憂，他宣布將在洋基球場(Yankee Stadium)設大規模疫苗接種點，專門為布朗士居民服務；接下來三周，紐約獲得聯邦發放疫苗的數量也將增加16%。

截至29日，州內前六周獲得的疫苗已經全部注射完畢，若算入已獲得第七周的部分疫苗，疫苗使用率達到95%；第一針疫苗注射數量為131萬6032劑，第二針疫苗注射數量為24萬4644劑。

葛謨表示，由於布朗士陽性率較高，且當地少數族裔民眾仍對注射疫苗持懷疑態度，為增強疫苗接種公平性，將開放洋基球場作為大型疫苗注射點，由市府、州府、洋基隊和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)合作為布朗士居民進行接種，國民警衛隊(New York National Guard)將駐守和管理該接種點。

不過葛謨當日沒有明確說明洋基球場將何時開放，而紐約市長白思豪(Bill de Blasio)此前宣布的花旗球場(Citi Field)和史泰登島的帝國購物中心(Empire Outlets)大規模接種點，也由於疫苗短缺而推遲開放。

葛謨還指出，州內醫護人員接種疫苗比率，已經從10天前的63%增至73%，顯示出巨大進步；不過由於天氣嚴寒，瓊斯海灘(Jones Beach)大規模接種中心29日和30日暫時關閉兩天。

布朗士陽性率仍過高，洋基球場將開放作為疫苗接種點。（州長辦公室提供）
布朗士陽性率仍過高，洋基球場將開放作為疫苗接種點。（州長辦公室提供）

疫苗 布朗士 洋基

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