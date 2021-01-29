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大掃除迎新春 居家整理要懂得「斷捨離」

記者顏嘉瑩／紐約報導
物品必須要有「固定擺放位置」，用完馬上歸回原位，除了看起來整齊，未來在整理上也會很輕鬆。(記者顏嘉瑩/攝影)
物品必須要有「固定擺放位置」，用完馬上歸回原位，除了看起來整齊，未來在整理上也會很輕鬆。(記者顏嘉瑩/攝影)

再過兩周就到農曆年，傳統在年前都要大掃除，除舊納新也讓家煥然一新；紐約市大部分公寓空間有限，要如何擴大有效收納空間，能否做到「斷、捨、離」就變得相當重要。只要善於納盒，並將那些不再需要且占空間的物品丟棄，就能讓居家環境整潔乾淨，開心迎新年。

在整理環境之前，先將有用的物品留下，不再用到又捨不得丟棄的物品，就得靠「斷、捨、離」原則來取捨；「斷」絕不需要的東西，「捨」棄多餘的廢物」，脫「離」對物品的執著。

分類 可留、可不留

日本專業整理師近藤麻理惠就曾提到六種務必要「斷、捨、離」的物品。第一種為不感到「怦然心動」的物品，如果拿起該物品仍感到「怦然心動」就可留下，但如果無感，就可丟棄。

各種電線，像是多年前買、已經淘汰的相機、MP3、翻譯機的充電線等，就不需再保留。...
各種電線，像是多年前買、已經淘汰的相機、MP3、翻譯機的充電線等，就不需再保留。(記者顏嘉瑩/攝影)

第二為不曾閱讀的書籍，如果書櫃裡的書從來沒有拿起來讀過，未來也不會想閱讀，留著只是占空間，可以將書回收或捐到圖書館。第三為帳單、收據、說明書、過期保固單等紙張，這些在未來無用的廢紙就不需保留。

第四為不適合自己的禮物，在收到不喜歡或不適合的禮物，可能會因為礙於人情，不好意思轉送或丟掉，但這些東西往往用不到，也相當占空間。第五為各種電線，像是多年前買、已經淘汰的相機、MP3、翻譯機的充電線等，就不需再保留。

最後一種為免費贈品，民眾在參加活動時可能會收到免費贈品，有些相當實用，但有些留得再久你也不會用，這時候就可以將它丟掉了。

擺放 依照使用頻率

在選擇完可留、不可留的物品後，可以依照物品的「固定擺放位置」以及「使用頻率」，來隨時保持空間整潔。

「固定擺放位置」是指選擇物品應該長時間擺在家裡哪個空間，例如遙控器應該放在茶几、衣服應該掛在衣櫃、玩具應該收在玩具箱內等；如果東西用完就隨手擺放，想著「有空再去收」，很容易讓空間看起來雜亂，如果用完東西馬上歸回原位，除了看起來整齊，下次整理也會很輕鬆。

「使用頻率」則是根據物品常用、偶爾用，或很少用來決定擺放位置；像是大型行李箱就屬於很少用的範圍，可以收在衣櫃深處，或是利用床底下空間，並且用「大吃小」，把小行李箱放在大行李箱中，就節省不少空間。

紐約市公寓的衣櫃通常空間有限，一不小心衣櫃就很容易「爆炸」，民眾可以季節性的物品放在抽屜式收納櫃中，並貼上標籤分類，方便日後取用；還可到宜家(IKEA)等家具店購買顏色、設計符合居家風格的各式收納盒，將衣物折好收納，還能夠成為空間設計，既美觀又實用。

衣物還可以收納在設計符合居家風格的各式收納盒，將衣物折好收起。(記者顏嘉瑩/攝影...
衣物還可以收納在設計符合居家風格的各式收納盒，將衣物折好收起。(記者顏嘉瑩/攝影)

換季衣物可放在抽屜式收納櫃中。(記者顏嘉瑩/攝影)
換季衣物可放在抽屜式收納櫃中。(記者顏嘉瑩/攝影)

如果嫌家不夠大，還可以利用牆面打造更多收納空間；民眾可以到家具店購買附有五金材料的層板、層架等，回來自己釘，增加更多收納空間，不過租屋族則要注意，房東是否願意讓房客在牆上釘釘子，以及日後退租是否應由房客自行將牆上的洞補起來等細節，才不會等到要搬家時才又出現問題。

如果嫌家不夠大、無處可收納，還可以在牆面上釘層板、層架，來打造更多收納空間。(記...
如果嫌家不夠大、無處可收納，還可以在牆面上釘層板、層架，來打造更多收納空間。(記者顏嘉瑩/攝影)
如果嫌家不夠大、無處可收納，還可以在牆面上釘層板、層架，來打造更多收納空間。(記...
如果嫌家不夠大、無處可收納，還可以在牆面上釘層板、層架，來打造更多收納空間。(記者顏嘉瑩/攝影)
只要善用收納盒，並將那些不再需要且占空間的物品丟棄，就能讓居家環境看來整潔乾淨。...
只要善用收納盒，並將那些不再需要且占空間的物品丟棄，就能讓居家環境看來整潔乾淨。(記者顏嘉瑩/攝影)

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