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疫情常態化 房東不願再減租

記者顏嘉瑩／紐約報導
在疫情持續且逐漸正常化，再加上租客搬離，房東願意給租客減租的情況也減少。(記者顏嘉瑩/攝影)
在疫情持續且逐漸正常化，再加上租客搬離，房東願意給租客減租的情況也減少。(記者顏嘉瑩/攝影)

新冠肺炎疫情已在紐約持續近一年，民眾態度從一開始的恐慌，到現在逐漸「常態化」，這種心態反應在租房上；根據房東維權團體「紐約小房東」最新調查數據顯示，擁有十個以上出租單位的房東，願意提供減租的明顯減少，該組織認為，民眾因適應疫情而生活逐漸恢復正常外，租客搬離也是原因之一。

「紐約小房東」日前針對其會員進行11月租金調查，在比較與過去數據後，發現擁有十個以上出租單位的房東，在去年9月願意提供減租的約占25%，其餘擁有出租單位更少的小房東，願意提供減租者則約有70%；但如今，願意提供減租的小房東數量與過去比較差不多，但中型房東的提供減租的情況越來越少。

紐約小房東創辦人何德鄰表示，由於疫情被視為「常態化」，人們的生活逐漸回歸正常，較少房東願意繼續給房客減租；另一原因是疫情持續，期間無力繳交房租的租客也逐漸搬離，因此欠租的情況轉好，房東也就不需要提供減租。

雖然提供減租的小房東數量與過去相比差不多，但何德鄰說，事實上小房東提供減租的狀況也有減少；他解釋，這些小房東開出的租金通常都比市場價格低，長時間的減租也可能讓自己陷入經濟危機，再加上華人社區中有不少房東直接將自家分租，與房客成為鄰居關係，即便有減租情況，也可能是口頭關係。

相比之下，中房東由於需管理的物業多，如果有減租則大多需要相關文件證明，因此在數據上，中房東提供減租者前後數字相差較大、小房東數字相差較小。

而在去年12月，該組織調查後發現租客的欠租率約為40%，較前一次調查的62%欠租率下降，不過細分之下，小房東的被欠租率比擁有更多出租單位的房東被欠租率還要低；何德鄰也認為，該現象與小房東和房客關係較密切有關，因此欠租率較低。

房東 紐約 疫情

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