商戶關門欠租…獨扛房貸地稅 房東苦撐

餐飲業在疫情中經營艱難，甚至難以為繼，連帶影響房東的租金收入減少；圖為曼哈頓中城一間堅持營業的日本餐廳，同一樓宇的其他舖位在招租。(記者曹健╱攝影)

包括21俱樂部(21 Club)在內多家紐約老字號主流餐館，因不敵新冠疫情 ，近期宣布關門；餐飲業的房東 們表示擔憂，州法不允許房東強制要求未繳房租的租客搬離，但地稅與房貸一分未減，壓力全部轉嫁給房東，以法拉盛 一家奶茶店為例，地稅高達20萬元，房東已入不敷出。

在法拉盛自有樓宇經營一家中藥店與奶茶店的荘振輝表示，疫情再度來襲加上法拉盛公車專用道的實施，讓當地的經濟雪上加霜，尤其是餐飲業者與小商家生意受到極大的影響，許多「紅極一時」的商家因疫情關門，更增添了房東的壓力。

作為房東，荘振輝說，州法不允許他們驅趕沒有繳付房租的租客，但地稅與房貸分文不減，直接將壓力轉嫁給他們；他說，自己的奶茶店店一年的地稅高達20萬元，如今生意下降，他的收入大減。

荘振輝表示，雖然聯邦政府開放新一輪「薪資保護貸款計畫」(PPP)申請，但餐飲業者需要支付人工與其他成本，不可能用這筆款項支付房租，只能拖欠房租或是要求房東減租，他擔憂房東最終只能拋售房產，造成房價暴跌、經濟惡性循環。

法拉盛華人(工商)促進會(FCBA)首席顧問杜彼得表示，許多商家與房東已經拿出多年積蓄，在疫情中苦苦掙扎，但政府卻沒有明確的方案，幫助民眾共度難關，導致紐約市的經濟情況越來越糟。

杜彼得以法拉盛公車專用道為例，批評政府「關門造車」，罔顧當地的實際情況，導致交通堵塞，沒人想來法拉盛購物，讓商家生意一落千丈，更無法繳付房租；「收不到租金，房東拿什麼繳地稅？」

華埠共同發展機構行政總監陳作舟表示，市府的數據顯示，若疫情繼續發展，全市三分之一的餐飲業者與小商家恐熬不過這個春天；他表示，曼哈頓華埠的商家如今都是「走一步，算一步」，商戶付不起房租，房東也不能趕人，一些商家只能選擇一周營業數天，掙扎經營。

但陳作舟表示，華人商家多吃苦耐勞，遇到困難都咬牙堅持，他鼓勵商家在疫情期間保留實力，相信未來華人聚集地的經濟會再度復甦，「電商還是代替不了中餐館」。