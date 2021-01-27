布魯克林倒樹切斷光纖網路 美東地區2萬用戶網絡故障

美國 東北地區互聯網用戶在26日經歷了數小時斷網或網速不穩定情況，在Verizon公司進行調查後，稱部分原因是布碌崙 (布魯克林)光纖網路被切斷導致，而大面積導致互聯網癱瘓原因相關問題仍在進一步調查中，截止27日仍有不少用戶反應網路出現問題。

多名居住在布碌崙的Verizon Fios光纖網路日前在社交媒體上反應，在使用Zoom 、谷歌等軟件和服務時，出現網路不穩定情況；對此Verizon客服回應表示，是布碌崙當地光纖網路線被倒樹切斷導致，已有工作人員在努力修復，但是未給出詳細時間表。

根據互聯網路狀況監視網站Downdetector顯示，華府、紐約市 、巴爾的摩、費城、波士頓以及其他東岸城市從當日上午11時30分左右出現問題，直到下午情況得到緩解；超過2萬名網路用戶反應網速過慢，或者完全被切斷；Verizon發言人稱整個東北地區互聯網出現問題與布碌崙網線被切斷無關，進一步原因仍在調查中。

截止27日仍有一些用戶在社交媒體上反應網路非正常狀態，一名網友向Verizon客服喊話，連續三天裡我每天都要因為互聯網停止被迫停止工作至少兩小時。