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打不打新冠疫苗？42%紐約客還在猶豫

記者和釗宇／紐約報導
民調顯示，目前有高達42%的市民仍在猶豫是否接種疫苗。（市長辦公室提供）
民調顯示，目前有高達42%的市民仍在猶豫是否接種疫苗。（市長辦公室提供）

一份最新出爐的民調顯示，儘管大多數紐約市民表示一旦新冠疫苗供應充足，將盡快接種，目前仍有高達42%的市民在猶豫是否接種疫苗，意味著全市達到群體免疫的目標仍很困難；其中，亞太裔中有近兩成民眾不確定是否將接種疫苗。

根據獨立非營利機構「更好紐約協會」(Association for a Better New York)1月16日至18日對全市1549名18歲以上市民所做的民調，57%的受訪者表示願意盡快接種疫苗；42%的人則仍在猶豫，其中有10%的人表示，只要自己認識的人中有一人接種疫苗後，自己才會接種；有14%的人表示，必須是自己認識的許多人都接種疫苗後，自己才會接種；另有14%則不確定是否會接踵，4%的人堅決拒絕接種。

民調還顯示，有高達20%和19%的非洲裔和亞太裔未確定是否將接種疫苗，比率遠高於白人的10%；同時，67%的亞太裔受訪者表示，擔憂疫苗的有效性，是左右其是否決定接種疫苗的重要原因。

相比其他族裔，亞太裔和西語裔更加擔憂疫苗的價格過高；這顯示市府在疫苗免費接種這一信息上的宣傳仍然不足。

從地域看，皇后區和史泰登島有18%的人未確定是否接種，布碌崙(布魯克林)和布朗士區則為14%，曼哈頓最低為9%；其中，71%的布朗士區居民表示，疫苗的副作用程度將決定他們是否接種疫苗，79%的史泰登島居民則表示接種的便利性比較重要。

「更好紐約協會」主席魯賓斯坦(Steven Rubenstein)表示，紐約市公共健康和經濟的恢復有賴於疫苗的接種進度，對疫情之中受打擊最嚴重的社區尤為重要；「我們需要傾聽市民們的擔憂，然後向民眾提供及時可靠的信息，幫助他們做決定。」

疫苗 紐約市 民調

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