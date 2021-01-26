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謠傳華埠老字號因疫被封 業者落淚：每周檢測 莫信謠言

記者張晨／紐約報導
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)
曼哈頓華埠老字號「寶榮行」日前在社群媒體上被謠傳爆發性感染而遭政府查封。(記者張晨／攝影)

曼哈頓華埠老字號超市「寶榮行」食品公司，日前在社群媒體上被謠傳爆發新冠病毒感染而遭政府查封，記者25日聯繫其兩代經營者，證實確有一無症狀員工確診，但在緊隨其後的全面篩查中未再發現感染者；第一代經營者吳寶淳和其女吳小雪表示，網傳的防護衣圖片是雇人進行全店消毒時的所照，望民眾莫信謠言。

影音來源：寶榮行提供

吳小雪表示，從去年11月開始，每周都會對店內的50多名員工進行定期檢測，「這是強制的，拒絕檢測者不能到崗上班」。

而在本月19日，她接到檢測中心報告稱一名員工病毒檢測結果為陽性，隨後即使在該員工沒有症狀的情況下，也立即要求其居家隔離，並在20日對店內所有員工再次進行了檢測。

21日的結果顯示，無一員工確診，所有檢測結果均為陰性；吳小雪說，為了讓員工和顧客更為放心，在22日安排了專業清潔公司對全店進行了消毒，而網傳的多人身穿防護服在寶榮行內的照片，就是那時所攝。

吳寶淳在採訪中向記者展示了收據，全店五小時的清潔消毒費用為4186元，「這不是強制的，但為了確保給員工一個安全的工作環境，也保證出售的商品給到顧客手中是安全的，才選擇了這麼做，沒想到反而引來了謠言的瘋傳。」

受訪時吳小雪多次落淚，雖在美國出生長大，但能講流利的粵語及國語，「社群媒體上的內容我都能看到，也有朋友截圖發給我，這讓我覺得父輩辛苦經營了40多年的產業被人莫名潑上了髒水。」

吳小雪說，事發後員工們也受此影響，店裡以及私人手機被打爆，許多是詢問狀況的好心人及老主顧，但看到更多的是大幅下降的客流，「寶榮行歷經九一一事件以及一場嚴重的大火，但從沒有想到會在新冠疫情下面臨如此窘境。」

「根本無法估量謠言在社群媒體傳播的速度。」吳小雪表示，寶榮行24日在臉書頁面發布了一封聲明，說明了整件事情的來龍去脈。

當被問到「確實有確診，看客可能會以點概面」時，吳小雪回答，這就是事情的真相，但確診並不是一件令人羞愧的事，員工們作為必要工作者，每天都面臨著暴露的風險，「我們做了應該做的事，就不怕居心叵測之人的無風起浪。」

一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔，卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)
一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔，卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)
一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)
一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)
一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)
一員工無症狀確診，寶榮行雇消毒公司清潔卻被造謠爆發感染遭查封。(寶榮行提供)

檢測 社群媒體 美國

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