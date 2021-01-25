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MOCA線上展覽 回顧火災搶救館藏

記者金春香／紐約報導
民眾可以在網路平台上觀摩MOCA永久展的部分展品。（在線館藏截圖）
民眾可以在網路平台上觀摩MOCA永久展的部分展品。（在線館藏截圖）

為紀念美國華人博物館(MOCA)位於茂比利街70號(70 Mulberry)的館藏在去年1月23日的五級大火中幸免於難，MOCA日前宣布與谷歌合作，開通和擴大網路數字展覽，將數百件珍貴館藏品在線展出，讓更多人欣賞和免費下載，進一步了解MOCA和華人社區歷史。

在線作品主展覽為「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」(Trial by Fire: The Race to Save 200 Years of Chinese American History)，將從去年1月大火中搶救出來的珍貴館藏數字化後，在谷歌的數字平台展出，包括照片、信件、雕刻和影音錄像等，民眾可以在電腦、手機上觀摩和下載。

此外，這一展覽也記錄了博物館人員和志願者如何在大火後，爭分奪秒地搶救和修復珍貴館藏的過程；在線展覽網址為：https://tinyurl.com/yyej8w4m。

除了「烈火考驗」在線展，民眾還可以在同一平台上欣賞MOCA永久展的部分展品「始於足下」(With a Single Step: Stories in the Making of America)，通過3D效果，觀摩博物館九個館藏空間內的物品。

MOCA館長姚南薰表示，雖然火災和疫情，給博物館的運營和發展帶來挑戰，但也是在這一段時期促成了很多具有創意的合作項目，MOCA非常感謝谷歌藝術與文化(Arts & Culture)計畫擴大用戶群體，讓更多人都能夠免費觀摩博物館的藏品。

目前MOCA的線上展出館藏，民眾都可登錄：https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-chinese-in-america，在線參觀。

MOCA位於中央街的主館雖然因疫情關閉至今，但民眾可發送電郵至[email protected]，預約參觀位於霍華德街3號(3 Howard St.)的「MOCA工作坊」。

「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」全方位展示MOCA從去年1月大火中搶...
「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」全方位展示MOCA從去年1月大火中搶救館藏的經歷。（MOCA提供）
「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」展出去年1月大火中搶救出來的珍貴館藏...
「烈火考驗：拯救美國華裔200年歷史的競賽」展出去年1月大火中搶救出來的珍貴館藏。（在線展覽截圖）

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