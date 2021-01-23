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1張圖看疫情：全美逾2482萬確診 伊州逼近110萬例

老人公寓內打疫苗 排隊接種用不到10分鐘

記者牟蘭／紐約報導
來斌斐19日在她所住的老人公寓大樓內接種新冠疫苗，非常高興。(來斌斐提供)
來斌斐19日在她所住的老人公寓大樓內接種新冠疫苗，非常高興。(來斌斐提供)

居住在布碌崙(布魯克林)老人公寓的來斌斐，11年前依親移民來美打拚，日前得知可上門打疫苗的消息後，立即登記報名，並於19日順利接種輝瑞(Pfizer)疫苗；獨自熬過疫情高峰期的她說，自己患有高血壓和糖尿病，接種疫苗相當於穿上盔甲、能早日恢復正常生活，感到非常高興。

來斌斐表示，她於11年前從中國廣州市依親移民來美，一人在紐約打拚，持有聯邦醫療補助(Medicaid，俗稱白卡)的她，過去曾打零工，補貼家用；去年疫情爆發，她與中國的兒孫被迫分隔兩地，只能依靠智能手機與平板電腦，與家人在線上慶祝感恩節、聖誕節與新年。

今年1月初，來斌斐說，她收到老人公寓的通知，稱Walgreens藥房會派專人到她所住的大樓內打疫苗，諮詢家庭醫生後，患有高血壓與糖尿病的她立即登記報名，「我的醫生說，她自己都打了，讓我放心」。

相較社群媒體關於新冠疫苗的傳言，來斌斐說，她更相信家庭醫生的專業意見；「我所住的地方住了600多名長者，是新冠疫情危險區域，能打就該打」。

等了兩周後，來斌斐表示，Walgreens藥房醫護人員於18日與19日前往她所住的老人公寓為長者施打疫苗，數百人報名，她於19日接種；從排隊到施打，總共不到十分鐘，「比我平時打疫苗還要(反應)輕，沒報名的華人耆老都後悔了」。

來斌斐說，注射完第一針新冠疫苗後，醫護人員讓她在休息室等待15分鐘，確定沒有強烈的副作用後，才讓她離開；她說，施打疫苗時，醫護人員已再三叮囑可能出現的排斥反應，並提醒她施打疫苗後，也應做好防疫措施。

來斌斐表示，自己較為幸運，並沒有因不會英文以及不熟悉申請程序錯過這次機會，她希望更多人能接種疫苗，早日恢復正常的生活，自己也能回到老人中心與友人見面。

Walgreen藥房醫護人員於18日與19日為來斌斐所住的老人公寓的耆老接種新冠...
Walgreen藥房醫護人員於18日與19日為來斌斐所住的老人公寓的耆老接種新冠疫苗。(來斌斐提供)
來斌斐19日在她所住的老人公寓大樓內接種新冠疫苗。(來斌斐提供)
來斌斐19日在她所住的老人公寓大樓內接種新冠疫苗。(來斌斐提供)

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