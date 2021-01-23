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蘇福克警局分局長 新冠確診17天離世

記者牟蘭／紐約報導
蘇福克警局局長澤勒日前染疫，17天後病情惡化不治身亡。(蘇福克警局提供)
蘇福克警局局長澤勒日前染疫，17天後病情惡化不治身亡。(蘇福克警局提供)

長島蘇福克郡警局消息稱，在該局服務36年的分局局長(Commanding Officer)澤勒(Van Zeyl，見圖，蘇福克警局提供)，本月3日確診染疫，一周後病情惡化入院治療，20日不治身亡，是該郡首個在任期內不幸染疫離世的在職警官；郡政府與警局悼念這名優秀警員，感謝他在疫情期間堅持工作。

蘇福克警局21日消息稱，在該局工作36年的分局局長澤勒，因3日染疫後病情不斷惡化，20日不治身亡，為該郡首個在任期內不幸染疫離世在職警官；郡長貝隆(Steve Bellone)對澤勒的不幸離世表示哀悼，感謝他30多年來致力於公共服務，即使在疫情高峰期仍堅守前線，期盼他的家人能早日走出傷痛。

今年60歲的澤勒，1985年2月加入蘇福克警局，1994年升為警佐(Sergeant)，2003年晉升巡官(Lieutenant)，他於2015年榮升第二分局的局長，服務直至他染疫去世。

根據蘇福克警察局紀錄，澤勒在任期間為警局做出多項貢獻，其中包括他曾在一年中逮捕超過12名涉嫌酒駕或毒駕(DWI)的嫌犯，獲得兩次最佳警官的榮譽；警局表示，他的葬禮將由警員送行，目前尚未確定具體時間。

蘇福克警察局局長哈特(Geraldine Hart)表示，新冠疫情為警員工作帶來巨大的挑戰，如今警局失去了一名因染疫去世的人民公僕，感到非常悲傷，他再次感謝澤勒36年來的付出，對他的家人表示由衷的哀悼。

澤勒的多名同事得知他去世後，留言表示悼念，感謝他為警局做出的貢獻；他的前妻祖布林尼奇(Christine Zubrinic)與14歲的兒子泰勒(Tyler)與女兒海莉(Hailey)，陪他走完人生中的最後一程。

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