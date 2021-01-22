皇后區小企業贈予啟動 最高2萬

「皇后區小企業贈予項目」已開放申請，華人社區法拉盛是符合申請資格的地區。(記者朱蕾/攝影)

「皇后區 小企業贈予項目」(Queens Small Business Grant Program)已開放申請，位於皇后區受新冠疫情 影響最嚴重地區和中低收入 社區的小商家可獲得最高2萬元贈款，項目總金額為1500萬元，法拉盛、大學點、雷哥公園等都符合申請資格。

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steve Cohen)此次捐款1750萬元，其中的1500萬元用於「皇后區小企業贈予項目」，皇后區長辦公室、紐約市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)以及社區組織合作，為皇后區受災最嚴重地區和中低收入社區的小企業提供經濟支持；還有250萬用於今年後半年支持小商家。

申請此項贈款的要求為：位於皇后區的中低收入郵遞區號或受疫情影響最嚴重的地區(查詢可至https://bit.ly/3qDAnG6)；餐館(需位於一層或二層)、零售或個人服務業(需位於一層)；2019年雇用不超過20名全職員工；2019年的總收入不超過100萬元，餐館總收入不超過300萬元；已申報2019年個人和營業稅；沒有公開的稅務留置權(tax liens)或未決的判決。

此贈予項目由Pursuit負責管理，並與皇后區商會(Queens Chamber of Commerce)、大牙買加發展公司(Greater Jamaica Development Corporation)、Accompany Capital等社區組織合作，有意申請的小商家，請聯繫這些合作組織。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，「新冠疫情及其帶來的經濟危機讓皇后區遭受的打擊最大，雇用大量當地民眾的無數個小企業正面臨前所未有的不確定，小企業是社區的命脈，我們會盡全力支持小企業復甦，感謝市經濟發展局、柯恩基金會以及所有的合作夥伴在最需要的時候對小企業給予大力支持。」

柯恩表示，「小企業在疫情中受到毀滅性影響，作為大都會隊的老闆，我為能在這個困難時期為小企業主提供支持感到自豪，就像他們多年來支持球隊和社區一樣，我們希望這項捐贈能幫助小商家度過難關」。