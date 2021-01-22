我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

皇后區小企業贈予啟動 最高2萬

記者朱蕾／紐約報導
「皇后區小企業贈予項目」已開放申請，華人社區法拉盛是符合申請資格的地區。(記者朱蕾/攝影)
「皇后區小企業贈予項目」已開放申請，華人社區法拉盛是符合申請資格的地區。(記者朱蕾/攝影)

皇后區小企業贈予項目」(Queens Small Business Grant Program)已開放申請，位於皇后區受新冠疫情影響最嚴重地區和中低收入社區的小商家可獲得最高2萬元贈款，項目總金額為1500萬元，法拉盛、大學點、雷哥公園等都符合申請資格。

紐約大都會棒球隊老闆柯恩(Steve Cohen)此次捐款1750萬元，其中的1500萬元用於「皇后區小企業贈予項目」，皇后區長辦公室、紐約市經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)以及社區組織合作，為皇后區受災最嚴重地區和中低收入社區的小企業提供經濟支持；還有250萬用於今年後半年支持小商家。

申請此項贈款的要求為：位於皇后區的中低收入郵遞區號或受疫情影響最嚴重的地區(查詢可至https://bit.ly/3qDAnG6)；餐館(需位於一層或二層)、零售或個人服務業(需位於一層)；2019年雇用不超過20名全職員工；2019年的總收入不超過100萬元，餐館總收入不超過300萬元；已申報2019年個人和營業稅；沒有公開的稅務留置權(tax liens)或未決的判決。

此贈予項目由Pursuit負責管理，並與皇后區商會(Queens Chamber of Commerce)、大牙買加發展公司(Greater Jamaica Development Corporation)、Accompany Capital等社區組織合作，有意申請的小商家，請聯繫這些合作組織。

皇后區長理查茲(Donovan Richards)表示，「新冠疫情及其帶來的經濟危機讓皇后區遭受的打擊最大，雇用大量當地民眾的無數個小企業正面臨前所未有的不確定，小企業是社區的命脈，我們會盡全力支持小企業復甦，感謝市經濟發展局、柯恩基金會以及所有的合作夥伴在最需要的時候對小企業給予大力支持。」

柯恩表示，「小企業在疫情中受到毀滅性影響，作為大都會隊的老闆，我為能在這個困難時期為小企業主提供支持感到自豪，就像他們多年來支持球隊和社區一樣，我們希望這項捐贈能幫助小商家度過難關」。

皇后區 低收入 疫情

上一則

3大華社設點 免費檢測新冠

下一則

曼哈頓建賭場增稅收？ 楊安澤支持

延伸閱讀

MLB／傳「露鳥照」騷擾女記者 大都會總管遭開除

MLB／傳「露鳥照」騷擾女記者 大都會總管遭開除
川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億

川普上任4年 身家縮水5億 旗下房地產負債10億
拜登任命反恐老將柯恩 回鍋當CIA副局長

拜登任命反恐老將柯恩 回鍋當CIA副局長
被川普罵變態 薩夏拜倫柯恩就愛整名人

被川普罵變態 薩夏拜倫柯恩就愛整名人
柯恩出品 部部噴飯

柯恩出品 部部噴飯
MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多

MLB／紐約大都會重磅交易 補進明星游擊手林多

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診128萬 新增死亡174人

2021-01-21 20:25
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38
新冠疫情讓紐約失業人口暴增，葛謨宣布改革失業金現行規定，確保失業者不會因為做兼職而拿不到失業金。(Getty Images)

每周兼職少於30小時、收入不超過504元 都可獲失業金

2021-01-19 02:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡