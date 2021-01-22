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零技巧免裝備 刺激度不減！紐約滑雪胎 4場地推薦

記者朱蕾／紐約報導
家長與孩子一起滑下雪上，感受刺激與歡樂。(取自駝背山度假村官網)
家長與孩子一起滑下雪上，感受刺激與歡樂。(取自駝背山度假村官網)

每到冬天一定少不了雪上活動。不會滑雪也想體驗從雪山上一衝而下的快感？滑雪胎(Snow Tubing)能滿足你。與滑雪不同，滑雪胎不需要任何技巧和裝備，滑雪場提供了所需的一切——雪山和雪胎，你只要穿上暖和的衣服就可上場了。

滑雪前注意

新冠疫情期間，能夠選擇的休閒娛樂受限，前往室外滑雪場，在白雪皚皚的高山，體驗半日與雪共舞的歡樂和刺激，是不錯的選擇。

無需技術、不費力氣、安全度高、老少皆宜的滑雪胎，成為冬季裡最受家庭歡迎的活動之一。雪場的滑雪胎區幾乎都會配備魔毯(Magic Carpet)電梯，民眾滑下山後，只需登上魔毯電梯，不久就可重回山頂。滑雪胎通常每個場次兩小時或三小時，若想在有限時間內，盡可能多的擁有衝下雪山的體驗，不想浪費時間休息，那麼在魔毯上就是最佳休息機會。

遊客拖著雪胎排隊上魔毯電梯。(記者朱蕾/攝影)
遊客拖著雪胎排隊上魔毯電梯。(記者朱蕾/攝影)

因應疫情 多採線上購票

大多滑雪場的雪胎每使用一次，工作人員都會進行檢查，確保沒問題後再繼續使用；民眾滑下來後，只需把雪胎拖出雪道並放在附近一個雪胎收集點，在登上魔毯前，會拿到一個檢查過的雪胎。

滑雪胎場地都提供單人雪胎，有些滑雪場還有雙人雪胎，很適合親子同樂。滑雪胎的雪道經過設計，只要遵守規則，是比較安全的活動；不過所有雪上運動多少都會存在安全隱患，因此滑雪場都會要求顧客入場前簽署豁免書。

以前，民眾可到滑雪場門口購票和填寫豁免書；然而新冠疫情期間，滑雪場已改變政策，熱門的滑雪場現在只能或強烈建議網路購票，以及線上簽署豁免書；這樣不僅能夠嚴格控制入場人數，也幾乎不會出現顧客到場後，因為場內人數已滿而需在外等候的情況。

注意保暖 適時補充熱量

多數雪場的滑雪胎項目沒有年齡限制，但有身高要求，不能低於36吋。每個雪胎只能坐一人，無論大人還是兒童；新冠疫情，所有滑雪場均要求顧客戴口罩才能入場。

民眾前往雪場滑雪胎，一定要穿保暖的衣服，建議穿防水服，靴子，戴好手套、帽子和圍巾，戴上護目鏡和頭盔則更好；若當日氣溫過低，最好每隔一段時間到雪場的休息區取暖，喝些熱飲，也可隨身帶幾塊巧克力等甜食，用來補充熱量。

雙人雪胎可供親子同樂。(取自駝背山度假村官網)
雙人雪胎可供親子同樂。(取自駝背山度假村官網)

滑雪場推薦

紐約市附近有不少滑雪場提供滑雪胎項目，最多兩個小時車程就可到達紐約上州、新澤西州和賓州的多個熱門雪場，完全可以一天往返，甚至還能睡個懶覺、吃頓早午餐再出發。

藍山滑雪胎公園 最長最快滑道

位於賓州波可諾山(Pocono Mountains)風景區內的藍山滑雪胎公園(Blue Mountain Snow Tubing Park)擁有34條超過1000呎的雪胎滑道；包括賓州最長、最快的滑道，配備三部魔毯電梯；新增的雙人雪胎讓遊客多了選擇，無論和朋友還是家人，可以乘坐雙人雪胎一起飛馳而下；即使沒有拿到雙人雪胎，該雪場的有些雪道在天氣允許情況下，允許兩個單人雪胎拴在一起滑下去。

對於喜歡長時間體驗的民眾，來藍山就對了，這裡每場次為三個小時，會比兩個小時的場地玩得更加盡興；開放時間為周四晚5時至9時，周五至周日及假日為早9時至晚9時，每三小時一場，每場人數有限。

藍山滑雪胎公園目前只接受網上購票，網站：www.skibluemt.com/winter-sports/snowtubing，提早訂票可能享有優惠價，門票只在選定的三小時內有效，由於需要停車、取票等，建議提前一小時到達。

駝背山度假村的滑雪胎場，在太陽落山後，亮起動感彩色燈光。(取自駝背山度假村官網)
駝背山度假村的滑雪胎場，在太陽落山後，亮起動感彩色燈光。(取自駝背山度假村官網)

駝背山度假村 夜晚動感燈光

波可諾山(Pocono Mountains)風景區內最著名的滑雪勝地是駝背山(Camelback Mountain)度假村，這裡有全國最大的滑雪胎公園，擁有超過40條雪胎道，會給遊客帶來興奮而難忘的體驗。太陽落山後，雪場上亮起動感燈光，照在雪道上，滑下去時又是另一番體驗。

駝背山的滑雪胎也有單人和雙人雪胎，單人雪胎限身高44吋以上者，身高為33吋至43吋的兒童，需和一名成年人一起乘坐雙人雪胎或拴在一起的兩個單人雪胎。

每場次為兩小時，一周七天均開放，雪場強烈建議提前網上訂票，以確保有入場名額，購票網站：camelbackresort.com/ski-tube/poconos-snowtubing-snowboarding/

莫沃山 離紐約市最近

如果不想開太遠，可以去離紐約市最近的滑雪胎場地、新州莫沃山(Campgaw Mountain)，這個小型雪場很適合初次體驗滑雪胎項目的民眾，擁有十條雪道，坡度不陡，每場次兩個小時，周末和有些節假日還可選擇價格更低的一小時場次，每場最多180人。滑雪場內有配備取暖實施的休息區、餐飲區；還提供多人滑雪胎生日聚會服務。

疫情期間，該雪場所有員工和顧客在入場前需測量體溫；除吃東西時，全程要戴口罩，且保持社交距離，雪場內提供消毒洗手液。顧客還需完成一份健康檢查聲明表，該表格可在其官網www.skicampgaw.com下載並打印，前往雪場的當日填寫後，帶到雪場入口處。

駝背山有全國最大的滑雪胎公園，遊客排隊做雪胎滑下雪山。(記者朱蕾/攝影)
駝背山有全國最大的滑雪胎公園，遊客排隊做雪胎滑下雪山。(記者朱蕾/攝影)

彼得山 兒童雪胎樂園

另一個距離紐約市較近的滑雪胎場地是位於紐約上州的彼得山(Mount Peter)，只有一個多小時的車程。這裡有多條600呎的雪胎道，周四至周日開放，沒有晚場，每場1.5小時。此雪場的最大特點是擁有兒童滑雪胎樂園，設置了適合兒童玩的小雪山雪胎道，身高不滿42吋的兒童也不會錯過美好體驗；建議遊客提前至網站www.mtpeter.com/tubing購票。

其他熱門雪場還有紐約上州的假日山滑雪公園(Holiday Mountain Ski and Fun Park)、新州的溪山(Mountain Creek)雪場，也是不錯的選擇。

夕陽下的滑雪胎公園格外美麗。(記者朱蕾/攝影)
夕陽下的滑雪胎公園格外美麗。(記者朱蕾/攝影)

滑雪 紐約市 紐約上州

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