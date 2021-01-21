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疫苗庫存即將用罄 每周等補貨

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計二到三天就將用完。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計二到三天就將用完。（州長辦公室提供）

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)20日表示，目前全州的新冠檢測陽性率已穩步下降，各地的疫苗利用率總體上升；他說，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計二至三天就將用完，未來每周將出現疫苗在周內用盡、等待下周供應才能繼續接種的情況。

葛謨也表示，在疫苗缺乏的情況下更應強調公平，不同的醫療機構應確保接種的優先級；另外，全州再增四例變種新冠病毒感染者，其中兩例與首例感染者有關。

州府數據顯示，全州19日新增新冠確診病例1萬3364例，陽性率為6.84%，住院人數小幅增長至9273人，新增死亡185人；葛謨表示，全州陽性率正在穩步下降，但住院人數仍在上升，主因住院率為滯後指標，病人感染後數日才會出現症狀、住院。

葛謨說，目前全州疫苗利用率有所上升，目前分發的第一劑疫苗有86%已經注射，其中紐約市和長島的利用率分別為62%和61%，排名倒數前二；不過，醫護人員的接種率仍然只有65%，沒有達到70%至90%的群體免疫水平。

他表示，最大的問題仍然是疫苗供應不足，目前全州僅剩14萬5780劑第一劑疫苗庫存，若按照目前平均每天接種6萬5000劑的速度，預計兩到三天就將耗盡；葛謨說，州府20日剛收到計畫下周注射的25萬400劑疫苗，若供應量不增加，未來每周都會出現疫苗在周內用盡、等待下周供應才能繼續接種的情況；鑒於供應量有限，葛謨要求各接種點在疫苗已用完、還未確定未來供貨量的情況下，不要開放預約。

同時，葛謨要求各接種點確定不同人群的接種優先級，確保公平接種；他說，目前有資格接種的人群包括醫護人員、一線公務員和65歲以上老人，三個人群占比分別為21%、27%和52%；他要求私立醫院優先為醫護人員接種，各地衛生局和公立醫院優先為一線公務員接種，社區診所和藥房則應優先為65歲以上老人接種。

他說，按照人口比例才能確保公平；州府未來將首先按照各地區的人口分配疫苗，然後再按照各類機構負責的接種人群的人數比例分配，最後再看照各機構疫苗的利用率，利用率高的多分配。

葛謨還表示，全州新發現四例來自英國的變種新冠病毒感染者，其中兩例與薩拉托加郡發現的首例感染者有關聯，其餘兩例則來自長島蘇福克郡。

葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計...
葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計二到三天就將用完。（州長辦公室提供）
葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計...
葛謨表示，目前全州的第一劑疫苗庫存僅剩14萬5000劑，按照當前的接種速度，預計二到三天就將用完。（州長辦公室提供）

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