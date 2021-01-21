我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周

記者和釗宇／紐約報導
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）

市長白思豪(Bill de Blasio)20日表示，紐約市已施打近50萬劑新冠疫苗，但因莫德納公司(Moderna)公司出現供應短缺，原本19日應到貨的10萬3000劑新冠疫苗將推遲數天到貨，2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民，接種時間將推遲到下周。

數據顯示，紐約市自疫苗開始接種以來，已施打49萬4596劑；白思豪表示，如果供應量充足，本月施打100萬劑的目標可以實現，目前的接種速度為每周3萬到4萬劑。

他說，19日另有3萬8859劑疫苗到貨，但莫德納原定提供的10萬3000劑預計推遲幾天才能到貨，打亂了市府的預約計畫，2萬3000次接種預約不得不取消，重新預約。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本周受影響的只有周四(21日)、周五(22日)兩天預約第一針疫苗的人群，這些預約時間將被安排到下周，已預約第二劑接種的市民仍將按計畫注射。

他表示，本次疫苗到貨推遲純粹是物流問題，與副作用或疫苗效果無關。

為了讓疫苗接種進程不中斷，白思豪呼籲聯邦政府和州府允許使用原定留作第二劑注射的疫苗，填補供應短缺；他說，市府目前有6萬5000劑留作第二針，可以滿足當下的預約需求。

白思豪說，市民應當享有「疫苗自由」，也就是有權利使用第二劑的庫存作為第一劑接種；他表示，就算不打第二針，第一針的保護效力也有50%，對長者來說至關重要；他說，在莫德納推遲供貨的10萬劑疫苗當中，原計畫大約有一半是留作第二劑使用。

此外，白思豪還說，為確保疫苗接種公平，市府應重點照顧疫情中受損最嚴重的社區，其中就包括政府樓居民；市府已定下目標，在下周內為全市政府樓5萬名65歲以上長者住戶接種完畢；目前，曼哈頓華盛頓高地的Polo Grounds Towers、布魯克林(布碌崙)布朗斯維爾的Van Dyke Houses，以及史泰登島新布萊頓區的Cassidy-Lafayette Houses已經開設接種點，自上周六以來已接種1579人。

白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推...
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推...
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推...
白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）

疫苗 白思豪 紐約市

上一則

疫苗庫存即將用罄 每周等補貨

下一則

孟昭文：迫不及待與新總統合作

延伸閱讀

莫德納供貨推遲 白思豪：21、22日預約將改期至下周

莫德納供貨推遲 白思豪：21、22日預約將改期至下周
疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復

疫苗明恐耗盡 將關接種點…若被迫取消預約 下周三才能恢復
白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉

白思豪：庫存將耗盡 若不增加供應 接種點周四晚關閉
前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長

前紐約交通局長創騰伯格 獲提名運輸副部長
反對取消資優班 紐約同源會：應擴大

反對取消資優班 紐約同源會：應擴大
白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利

白思豪更新紀律細則 市警涉仇恨言論 竟可退休享福利

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診127萬 新增死亡185人

2021-01-20 20:53
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
警方趕到墜樓案現場。(記者朱蕾/攝影)

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

2021-01-19 17:01
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

不斷更新／拜登視訊向近千名任命官員進行宣誓儀式

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠

2020年美國民眾熱門遷居地 由這州奪冠
川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

川普告別演說 「將東山再起」 重回美國政壇

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角

政權交接諸多不順 拜登幕僚憂恐怕只是冰山一角
川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人

川普卸任 中國制裁龐培歐、阿查爾等28人