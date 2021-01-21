莫德納疫苗「遲到」 紐約市2.3萬預約者改下周

白思豪表示，莫德納疫苗到貨延遲，導致2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民將推遲至下周接種。（市長辦公室提供）

市長白思豪 (Bill de Blasio)20日表示，紐約市 已施打近50萬劑新冠疫苗 ，但因莫德納公司(Moderna)公司出現供應短缺，原本19日應到貨的10萬3000劑新冠疫苗將推遲數天到貨，2萬3000名已預約注射第一針疫苗的市民，接種時間將推遲到下周。

數據顯示，紐約市自疫苗開始接種以來，已施打49萬4596劑；白思豪表示，如果供應量充足，本月施打100萬劑的目標可以實現，目前的接種速度為每周3萬到4萬劑。

他說，19日另有3萬8859劑疫苗到貨，但莫德納原定提供的10萬3000劑預計推遲幾天才能到貨，打亂了市府的預約計畫，2萬3000次接種預約不得不取消，重新預約。

市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，本周受影響的只有周四(21日)、周五(22日)兩天預約第一針疫苗的人群，這些預約時間將被安排到下周，已預約第二劑接種的市民仍將按計畫注射。

他表示，本次疫苗到貨推遲純粹是物流問題，與副作用或疫苗效果無關。

為了讓疫苗接種進程不中斷，白思豪呼籲聯邦政府和州府允許使用原定留作第二劑注射的疫苗，填補供應短缺；他說，市府目前有6萬5000劑留作第二針，可以滿足當下的預約需求。

白思豪說，市民應當享有「疫苗自由」，也就是有權利使用第二劑的庫存作為第一劑接種；他表示，就算不打第二針，第一針的保護效力也有50%，對長者來說至關重要；他說，在莫德納推遲供貨的10萬劑疫苗當中，原計畫大約有一半是留作第二劑使用。

此外，白思豪還說，為確保疫苗接種公平，市府應重點照顧疫情中受損最嚴重的社區，其中就包括政府樓居民；市府已定下目標，在下周內為全市政府樓5萬名65歲以上長者住戶接種完畢；目前，曼哈頓華盛頓高地的Polo Grounds Towers、布魯克林(布碌崙)布朗斯維爾的Van Dyke Houses，以及史泰登島新布萊頓區的Cassidy-Lafayette Houses已經開設接種點，自上周六以來已接種1579人。