法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車

緬街上已安裝禁止私家車進入的指示牌，禁行區車輛稀少，有時一個街區裡甚至看不到一輛車。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 市中心公車專用道計畫19日清晨6時起實施，新規執行首日，雖然有新指示牌指明私家車禁行區，但不時還是有私家車違規進入，警方增加交通執法人員協助指揮車輛；不過，前60天為寬限期，違規車主只會收到警告信，寬限期後才會開出罰單。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目的一部分，規定北方大道與三福大道(Sanford Ave.)間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行，只允許一個街區內接送或進出車庫，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷。

19日執行首日，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，通行車輛大減，有時甚至出現一個街區的路面空無一車；由於37大道路口之前已禁止進入南向緬街，此次市警交通執法人員重點管理緬街北向車輛，在緬街夾三福大道路口指揮緬街北行車輛左轉進入三福大道，並在緬街北向車道上放置路障，只為公車和貨車放行。

由於三福大道比較堵塞、左轉車輛行進緩慢，導致緬街北向三福大道以南非常堵；不少私家車主還不知新規，在緬街上等候左轉的華人 駕駛林艾文表示，「在幾個街區外就開始堵車了，以往雖然也會堵車，但沒這麼嚴重，我還以為發生了什麼事故，如果早知道禁行令，我就不走這條路了。」

還有車主抱怨該計畫不合理，華人駕駛陳曼迪就說，「緬街已經有一條公車道了，有必要全部改為公車道嗎？現在禁行區空空如也，卻不讓私家車用，我們只能轉到周邊路段，由於過多車輛進入，本來就不寬的周邊路段更加堵塞，來一次法拉盛太難了。」

此公車專用道計畫由紐約市 警執法，交通局將安裝公車專用道攝像頭，60天寬限期後，會對違反新規的車主開出罰單。