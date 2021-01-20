我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2425確診 加州破305萬

川普卸任前大規模特赦143人 包括巴農、歌手Lil Wayne

法拉盛公車道首日 市中心空空如也 外圍大塞車

記者朱蕾／紐約報導
緬街上已安裝禁止私家車進入的指示牌，禁行區車輛稀少，有時一個街區裡甚至看不到一輛車。(記者朱蕾/攝影)
緬街上已安裝禁止私家車進入的指示牌，禁行區車輛稀少，有時一個街區裡甚至看不到一輛車。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛市中心公車專用道計畫19日清晨6時起實施，新規執行首日，雖然有新指示牌指明私家車禁行區，但不時還是有私家車違規進入，警方增加交通執法人員協助指揮車輛；不過，前60天為寬限期，違規車主只會收到警告信，寬限期後才會開出罰單。

法拉盛市中心公車專用道計畫是市府「重啟更好公車」(Better Buses Restart)項目的一部分，規定北方大道與三福大道(Sanford Ave.)間的緬街與凱辛納大道(Kissena Blvd.)，禁止私家車通行，只允許一個街區內接送或進出車庫，該計畫先試行一年，一周七天、每天24小時不間斷。

19日執行首日，北方大道與三福大道間的緬街與凱辛納大道，通行車輛大減，有時甚至出現一個街區的路面空無一車；由於37大道路口之前已禁止進入南向緬街，此次市警交通執法人員重點管理緬街北向車輛，在緬街夾三福大道路口指揮緬街北行車輛左轉進入三福大道，並在緬街北向車道上放置路障，只為公車和貨車放行。

由於三福大道比較堵塞、左轉車輛行進緩慢，導致緬街北向三福大道以南非常堵；不少私家車主還不知新規，在緬街上等候左轉的華人駕駛林艾文表示，「在幾個街區外就開始堵車了，以往雖然也會堵車，但沒這麼嚴重，我還以為發生了什麼事故，如果早知道禁行令，我就不走這條路了。」

還有車主抱怨該計畫不合理，華人駕駛陳曼迪就說，「緬街已經有一條公車道了，有必要全部改為公車道嗎？現在禁行區空空如也，卻不讓私家車用，我們只能轉到周邊路段，由於過多車輛進入，本來就不寬的周邊路段更加堵塞，來一次法拉盛太難了。」

此公車專用道計畫由紐約市警執法，交通局將安裝公車專用道攝像頭，60天寬限期後，會對違反新規的車主開出罰單。

法拉盛市中心公車專用道執行首日，不時仍有私家車進入禁行區。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛市中心公車專用道執行首日，不時仍有私家車進入禁行區。(記者朱蕾/攝影)
交通執法人員在緬街夾三福大道路口指揮車輛左轉、禁止繼續在緬街上行駛，導致緬街北向...
交通執法人員在緬街夾三福大道路口指揮車輛左轉、禁止繼續在緬街上行駛，導致緬街北向三福大道以南非常堵。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 華人 紐約市

上一則

地鐵公車暫不漲價 過橋、隧道費下月仍增

下一則

輝瑞拒紐約州自購疫苗：須聯邦批准

延伸閱讀

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天

紐約法拉盛圖書館員工疑似染疫 19日關閉一天
紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡

紐約法拉盛一華裔女子從十樓墜樓 當場死亡
反對法拉盛公車專用道計畫 社區再抗議

反對法拉盛公車專用道計畫 社區再抗議
尹導參選法拉盛市議員 強調反對取消資優班和SHSAT

尹導參選法拉盛市議員 強調反對取消資優班和SHSAT
皇后夜市4月將回歸 重回法拉盛可樂娜公園

皇后夜市4月將回歸 重回法拉盛可樂娜公園
社區再抗議 反對法拉盛緬街公車專用道計畫

社區再抗議 反對法拉盛緬街公車專用道計畫

熱門新聞

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27

1張圖／紐約州確診125萬 新增死亡167人

2021-01-19 20:06
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26
紐約CBP沒收了330磅冷凍鵝腸的血蛤。(CBP提供)

嚴打走私！CBP甘迺迪機場沒收約900磅中國鴨舌、鵝腸

2021-01-19 13:20
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭

禮炮21響加儀隊表演！川普歡送會耍噱頭拚看頭
不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡

不讓兒子打疫苗！加州華女前夫 槍殺兒子後自盡
彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言

彈劾案一槌定音？麥康諾指川普煽動暴徒、灌輸謊言
川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統

川普之前 蓄意缺席繼任者就職典禮的還有這三位總統
準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國

準國務卿布林肯參院聽證會 料將宣告美國能勝過中國