輝瑞拒紐約州自購疫苗：須聯邦批准

葛謨表示，聯邦政府分配給紐約州的疫苗已經使用近八成。（州長辦公室提供）

紐約州 長葛謨(Andrew Cuomo)19日表示，聯邦政府 分配給紐約州的疫苗 已經使用近八成；因聯邦政府分發速度太慢，葛謨日前致電新冠疫苗生產商輝瑞(Pfizer)，希望紐約州能夠單獨從輝瑞購買疫苗，不再經過聯邦政府；輝瑞19日回覆予以拒絕，執行長稱該公司無權做此決定，須經聯邦政府批准。

數據顯示，除去養老院，全州已經施打第一劑疫苗83萬5875劑，占總接受數量的79%；已施打第二劑疫苗8萬3995劑，總體疫苗利用率已經達到77%；但葛謨表示，過去五周以來，聯邦政府的每周的疫苗供應量不增反減，目前僅能每周供應近24萬劑。

葛謨此前一直抱怨聯邦政府供應疫苗速度太慢；為增加紐約州的供應量，葛謨日前致信輝瑞執行長博爾拉(Albert Bourla)，表示輝瑞疫苗並不像莫德納一樣被納入聯邦政府疫苗研發計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)中，因此希望紐約州能夠獨立從輝瑞採購疫苗，不再經過聯邦政府。

輝瑞19日回覆表示，由於新冠疫苗是聯邦食品藥物管理局(FDA)緊急批准使用的，任何有關採購的事宜都需要聯邦衛生部批准；「若某種分發方式能夠加速疫苗接種進程，輝瑞對在疫苗分發方式上與衛生部進行合作持開放態度。」

拜登防疫顧問小組成員岡德(Celine Gounder)也表示，葛謨的這一表態與他去年春天與呼吸器採購相關的態度是矛盾的；「他去年春天說，各州搶購呼吸器的做法存在問題，會推高價格；因此我認為，如果葛謨要自行購買疫苗，其實就是回到去年春天他所批評的那種行為。」

此外，葛謨還推出了新冠疫苗線上追蹤平台，民眾可登錄網站ny.gov/vaccinetracker查詢疫苗的接收、分發和接種數據，每24小時更新一次。

州府數據顯示，全州18日新增新冠肺炎感染者1萬2512例，陽性率為7.06%，其中紐約市新增5350例；全州新冠住院人數增至9236人，新增死亡167人。