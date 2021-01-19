擴大糧食券補助 上半年月增15%
為了緩解疫情給低收入民眾造成的困境，紐約州府日前宣布，在2021年上半年為領取糧食券(SNAP)的民眾每月增加15%額外補貼；糧食券領取者還將繼續收到政府因疫情簽發的緊急糧食券，從個人234元到四口之家782元不等。
紐約州臨時和殘障人士援助辦公室(New York State Office of Temporary and Disability Assistance)日前宣布，凡是領取糧食券的紐約居民，將在1月至6月每月獲得額外15%的食物補貼經費；其中1月增發的15%補助，將在1月中旬至1月底單獨發放，之後2月到6月該筆金額將隨著每月補助金一同到帳。
這些增發的金額將隨著電子福利轉帳(Electronic Benefit Transfer，简称EBT)直接打到民眾帳戶，民眾使用現有EBT卡即可進行消費，任何未使用完的糧食劵福利則會自動轉到下個月中。
此外，州府在去年3月因疫情而簽發緊急糧食劵(Emergency Allotment SNAP)，也將會在1月繼續打到民眾帳戶中，從個人234元到四口之家782元不等。
紐約州臨時和殘障人士援助辦公室主任海恩(Mike Hein)表示，疫情給許多紐約人帶來巨大經濟損失，這些額外的援助將幫助他們渡過前所未有的困難時期；截至去年10月，全紐約共280萬人領取了糧食券，比2019年同期增加了8%。
民眾可登錄otda.ny.gov/SNAP-COVID-19了解更多有關糧食券福利信息，或登錄mybenefits.ny.gov，查看自己是否符合申請資格。
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