我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠變種病毒遍及加州 醫：疫苗急需擴大接種

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

患大腸癌年輕化 衛生局籲45歲要篩查

記者金春香／紐約報導

市衛生局日前發布數據，指出大腸癌(Colon Cancer)患者年齡在逐漸走低，鼓勵45歲以上人群開始進行篩查。

衛生局指出，大腸癌是第二大致死癌症，且近年來越來越多50歲以下的紐約民眾患有該癌症；根據紐約州癌症統計庫(NY State Cancer Registry)的最新數據，45歲至49歲民眾間，每10萬人中會有31人患大腸癌，70歲至74歲民眾中，每10萬人中會有159人患該癌。

由於偏低年齡段的結腸癌發病率上升，衛生局建議讓處於結腸癌患病風險平均水平的患者從45歲開始接受篩查，而結腸癌患病風險更高者，還要更早開始例行篩查，開始篩查的年齡最好在50歲之前。

就死亡率來看，紐約市大腸癌死亡患者中的三分之一都是65歲以上患者，非洲裔患大腸癌死亡率不斷升高，2013年至2017年間，45歲至64歲非洲裔大腸癌患者中每10萬人中有20.2例死亡，該數字在白人患者中為14.1，西語裔為11.7，亞裔為10.7。

衛生局指出，由於大腸癌發展緩慢，因此提早進行篩查有助於盡早進行治療，延長壽命，降低死亡率；主要的篩查方式為結腸鏡檢查。

此前患過結腸息肉，加重有結腸癌病史，患過潰瘍性大腸炎或克隆氏症，缺乏運動，提醒肥胖，飲酒和吸菸者較易罹患結腸癌。

紐約市 癌症 亞裔

上一則

中低收入買房 更易貸款、增首付援助

下一則

限制外送App抽成 州參議會今表決

延伸閱讀

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光

時常頭暈卻確診大腸癌？ 5大腸癌症狀曝光
新冠病毒抗體檢測陽性！中國拒2名WHO專家赴武漢

新冠病毒抗體檢測陽性！中國拒2名WHO專家赴武漢
塔夫茨醫院華埠檢測點 兼注射新冠疫苗

塔夫茨醫院華埠檢測點 兼注射新冠疫苗
台灣癌症時鐘快轉11秒 大腸癌連13年居冠

台灣癌症時鐘快轉11秒 大腸癌連13年居冠
乙型肝炎全國聯盟 拚推預防篩查

乙型肝炎全國聯盟 拚推預防篩查
腹痛半年以為胃潰瘍 竟是大腸癌第二期

腹痛半年以為胃潰瘍 竟是大腸癌第二期

熱門新聞

1張圖／紐約州確診124萬 新增死亡153人

2021-01-18 21:16
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

2021-01-15 02:27
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
曼哈頓第110街的地鐵站內，一名疑似有精神疾病的男子於16日遭地鐵鐵軌電擊而死。(截自Citizen App)

裸男在曼哈頓地鐵站推人後跳軌 慘遭電死

2021-01-17 15:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情

公布武漢封城前關鍵3天畫面 半島電視台:中國隱匿疫情
最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

最後1天 川普做起特赦生意 洗白強暴犯與白領罪犯

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡

研究：新冠出院痊癒者 八分之一會在5個月內死亡
驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停
150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦

150年來首見！川普夫婦不屑在白宮北門廊迎接拜登夫婦