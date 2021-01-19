患大腸癌年輕化 衛生局籲45歲要篩查

市衛生局日前發布數據，指出大腸癌(Colon Cancer)患者年齡在逐漸走低，鼓勵45歲以上人群開始進行篩查。

衛生局指出，大腸癌是第二大致死癌症 ，且近年來越來越多50歲以下的紐約民眾患有該癌症；根據紐約州癌症統計庫(NY State Cancer Registry)的最新數據，45歲至49歲民眾間，每10萬人中會有31人患大腸癌，70歲至74歲民眾中，每10萬人中會有159人患該癌。

由於偏低年齡段的結腸癌發病率上升，衛生局建議讓處於結腸癌患病風險平均水平的患者從45歲開始接受篩查，而結腸癌患病風險更高者，還要更早開始例行篩查，開始篩查的年齡最好在50歲之前。

就死亡率來看，紐約市 大腸癌死亡患者中的三分之一都是65歲以上患者，非洲裔患大腸癌死亡率不斷升高，2013年至2017年間，45歲至64歲非洲裔大腸癌患者中每10萬人中有20.2例死亡，該數字在白人患者中為14.1，西語裔為11.7，亞裔 為10.7。

衛生局指出，由於大腸癌發展緩慢，因此提早進行篩查有助於盡早進行治療，延長壽命，降低死亡率；主要的篩查方式為結腸鏡檢查。

此前患過結腸息肉，加重有結腸癌病史，患過潰瘍性大腸炎或克隆氏症，缺乏運動，提醒肥胖，飲酒和吸菸者較易罹患結腸癌。