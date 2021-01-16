我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

苦等疫苗、紓困 移民聯盟盼拜登就任後好轉

記者張晨／紐約報導
疫苗接種難、苦等第二波紓困金，紐約移民聯盟線上解疑。(記者張晨/攝影)
疫苗接種難、苦等第二波紓困金，紐約移民聯盟線上解疑。(記者張晨/攝影)

紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)15日就總統當選人拜登近日提出的新一輪紓困計畫和紐約疫苗接種召開簡報會，線上回答民眾提出的問題；該組織表示，目前許多細則仍在討論當中，疫苗接種的資源不平等問題仍存在，紓困計畫的進展仍須兩院協商，但民主黨在確定掌握聯邦參眾兩院多數後，計畫前景較為樂觀。

拜登14日在德拉瓦州公布預算規模1.9兆元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，打算每人增加1400元的現金補貼，把失業補助金提高到每周400元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營。

南亞社區發展機構(Chhaya Community Development Corporation)資產建設經理辛格(Gurpreet Singh)表示，在拜登的計畫中，失業救濟金將由每周300元提高為400元，延長到9月底；為因疫情失業的中低收入家庭，提供250億元的租金救助和延期償付金，另外有50億元幫助陷入困境的房客繳納水電費。

紐約移民聯盟高級健保維權經理海德勒(Max Hadler)則對疫苗接種的登記做詳細介紹，他表示，全市目前面臨疫苗短缺和註冊難的兩大挑戰，且網站及電話也僅提供英語和西班牙語兩種服務語言，給其他少數族裔及長者增添困難。

但新政府即將上台，拜登曾立下在施政100天內1億人接種疫苗，以及學校重新開放的目標；海德勒表示，拜登承諾將花費200億元打造國家疫苗計畫，開辦社區疫苗接種中心，500億元投入擴大病毒測試，並為10萬名公衛官員提供資金，推廣疫苗和進行疫情調查，相信他上任後問題會改善。

疫苗 拜登 紐約

上一則

8大道華社發防疫品 籲老人接種疫苗

下一則

遲緩兒缺少關注 家長：溝通更困難

延伸閱讀

拜登就職在即 紐約時報：潘斯致電賀錦麗

拜登就職在即 紐約時報：潘斯致電賀錦麗
路透：投資中企禁令 美金融界預估「川規拜隨」

路透：投資中企禁令 美金融界預估「川規拜隨」
世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
透視拜登新政／戴紹：政治極化 4大挑戰更艱巨

透視拜登新政／戴紹：政治極化 4大挑戰更艱巨
拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破120萬 新增1萬9942例

2021-01-15 20:22
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35
華人集中的布魯克林日落公園感染率居高。(記者顏潔恩/攝影)

紐約客談／華人非法聚會 病毒傳播溫床

2021-01-13 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎