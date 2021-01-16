苦等疫苗、紓困 移民聯盟盼拜登就任後好轉

疫苗接種難、苦等第二波紓困金，紐約移民聯盟線上解疑。(記者張晨/攝影)

紐約 移民聯盟(New York Immigration Coalition)15日就總統當選人拜登 近日提出的新一輪紓困計畫和紐約疫苗 接種召開簡報會，線上回答民眾提出的問題；該組織表示，目前許多細則仍在討論當中，疫苗接種的資源不平等問題仍存在，紓困計畫的進展仍須兩院協商，但民主黨在確定掌握聯邦參眾兩院多數後，計畫前景較為樂觀。

拜登14日在德拉瓦州公布預算規模1.9兆元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，打算每人增加1400元的現金補貼，把失業補助金提高到每周400元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營。

南亞社區發展機構(Chhaya Community Development Corporation)資產建設經理辛格(Gurpreet Singh)表示，在拜登的計畫中，失業救濟金將由每周300元提高為400元，延長到9月底；為因疫情失業的中低收入家庭，提供250億元的租金救助和延期償付金，另外有50億元幫助陷入困境的房客繳納水電費。

紐約移民聯盟高級健保維權經理海德勒(Max Hadler)則對疫苗接種的登記做詳細介紹，他表示，全市目前面臨疫苗短缺和註冊難的兩大挑戰，且網站及電話也僅提供英語和西班牙語兩種服務語言，給其他少數族裔及長者增添困難。

但新政府即將上台，拜登曾立下在施政100天內1億人接種疫苗，以及學校重新開放的目標；海德勒表示，拜登承諾將花費200億元打造國家疫苗計畫，開辦社區疫苗接種中心，500億元投入擴大病毒測試，並為10萬名公衛官員提供資金，推廣疫苗和進行疫情調查，相信他上任後問題會改善。