苦等疫苗、紓困 移民聯盟盼拜登就任後好轉
紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)15日就總統當選人拜登近日提出的新一輪紓困計畫和紐約疫苗接種召開簡報會，線上回答民眾提出的問題；該組織表示，目前許多細則仍在討論當中，疫苗接種的資源不平等問題仍存在，紓困計畫的進展仍須兩院協商，但民主黨在確定掌握聯邦參眾兩院多數後，計畫前景較為樂觀。
拜登14日在德拉瓦州公布預算規模1.9兆元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)，打算每人增加1400元的現金補貼，把失業補助金提高到每周400元，提供食物與租金補助，並協助小商家經營。
南亞社區發展機構(Chhaya Community Development Corporation)資產建設經理辛格(Gurpreet Singh)表示，在拜登的計畫中，失業救濟金將由每周300元提高為400元，延長到9月底；為因疫情失業的中低收入家庭，提供250億元的租金救助和延期償付金，另外有50億元幫助陷入困境的房客繳納水電費。
紐約移民聯盟高級健保維權經理海德勒(Max Hadler)則對疫苗接種的登記做詳細介紹，他表示，全市目前面臨疫苗短缺和註冊難的兩大挑戰，且網站及電話也僅提供英語和西班牙語兩種服務語言，給其他少數族裔及長者增添困難。
但新政府即將上台，拜登曾立下在施政100天內1億人接種疫苗，以及學校重新開放的目標；海德勒表示，拜登承諾將花費200億元打造國家疫苗計畫，開辦社區疫苗接種中心，500億元投入擴大病毒測試，並為10萬名公衛官員提供資金，推廣疫苗和進行疫情調查，相信他上任後問題會改善。
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