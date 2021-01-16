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網路瘋傳18歲以上可打疫苗 日落公園逾百人排長龍

記者顏潔恩／紐約報導
網路上謠傳Brooklyn Army Terminal接種站為無需預約的民眾施打疫苗，吸引上百人現身。(取自推特)
網路上謠傳Brooklyn Army Terminal接種站為無需預約的民眾施打疫苗，吸引上百人現身。(取自推特)

主流社交媒體14日傍晚瘋傳，布碌崙(布魯克林)日落公園的Brooklyn Army Terminal疫苗接種站將釋出400多劑疫苗，無須按照優先等級和預約，18歲以上民眾都可以施打；民眾獲知後立即趕往該據點，後經市府發言人澄清，此信息純屬錯誤，並非市府機構所發出，並派出警員勸未預約的民眾趕緊回家。

14日下午4時左右，推特、臉書和WhatsApp等社交平台都出現一則信息，表示Brooklyn Army Terminal疫苗接種站有410劑疫苗，將在當日晚上7時過期，因此破例為18歲以上的民眾施打；消息傳出後，上百人在疫苗站前的人行道大排長龍，附近一帶的交通被擠得水泄不通。

市府發言人奈德哈特(Bill Neidhardt)當日傍晚5時30分於推特上澄清，「這是個錯誤信息，且這條信息不是從紐約市府所發出」，他也表示已派人前往該接種站，勸導未預約的民眾直接回家。

然而到場排隊的民眾表示，現場確實看到接種站人員允許未預約的民眾，直接走進去排隊等待接種疫苗；對此奈德哈特回應道，「偶爾有已預約的人沒有如約現身，導致接種站有多出的劑量，若有類似情況，接種站就會讓沒有預約的人排隊」。

目前不確定是否有任何人在未預約情況下就接種疫苗，一名匿名人士稱，因聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品藥物管理局(FDA)以及州府，在對待額外的疫苗上沒有統一的做法，類似當晚的混亂局面經常發生。

一名「紐約郵報」記者本周在布碌崙一家診所檢測新冠病毒時，也順帶接種了疫苗，只因預約的民眾未現身施打，而診所當時已接近關門時間，他就幸運接種到疫苗；州衛生廳一名專員隨後回應表示，診所應保留一份日常的「合格候補人士名單」，以便在短時間內能通知他們立即預約和施打疫苗，而非這樣直接隨意給人接種。

疫苗 紐約市 布碌崙

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