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疫苗預約難 斯靜格促一站搞定

記者金春香／紐約報導
紐約市疫苗分配注射混亂，斯靜格建議整合資源通過一個網站進行註冊預約。（記者金春香／攝影）
紐約市疫苗分配注射混亂，斯靜格建議整合資源通過一個網站進行註冊預約。（記者金春香／攝影）

紐約市新冠疫苗預約和接種過程不斷出現問題，市主計長斯靜格(Scott Stringer)15日建議，市府應該提供一個集合全市所有疫苗信息及各接種點預約註冊的網站，提供所有可使用疫苗數據、接種地點和如何提前註冊等信息，以減少預約過程中信息混雜，民眾難以及時預約。

斯靜格表示，民眾需要快速、透明及公平的疫苗分發和注射，但目前紐約市各機構溝通不暢、協調不力，導致疫苗無法快速有效分發，收到疫苗只有34%被使用；很多投訴稱大量疫苗存放在冰櫃內，同時卻有大批民眾焦慮等待注射。

斯靜格指出，符合接種標準的民眾在註冊預約時，需要在各個疫苗供應系統的網站中來回切換、嘗試預約，常常出現註冊問題和系統故障，有的網站需要多級認證過程，才能註冊帳戶，即便成功註冊帳戶後，還需要六個步驟才能完成預約，「這些預約平台設計複雜，給難以上網、不懂網路和不懂英語的低收入群體和耆老，造成很多困難。」

斯靜格認為市府不應該繼續讓多個部門網站都提供預約，而應該設立一個綜合網站用來預約注射疫苗，確保信息統一明確，並要保證這一綜合網站使用界面的流暢度，避免出現系統崩潰或註冊信息丟失等問題，最好確保民眾只需一到兩分鐘就能完成註冊及預約。

此外，他建議市府應該成立一個集中式數據庫，幫助醫院和醫療人員追蹤疫苗需求量和使用量，並應該立即廣為公開注射疫苗資格相關信息，如去哪裡接種、如何提前註冊等。

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