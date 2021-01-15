疫情延誤病情 45歲中醫師驟逝

蔣宇光(後排左一)與妻子楊燕(前)和一雙兒女。(楊燕提供)

去年新冠疫情 高峰期免費向華裔民眾施藥的紐約中醫師蔣宇光，日前因錯過心臟病治療最佳時期，在妻子與一雙兒女的陪伴下離開人世，享年45歲；他的妻子楊燕難忍喪夫之痛，表示家中突然失去頂梁柱，今後還要面對巨大的經濟負擔；她希望說出自己的故事，在緬懷丈夫的同時，也鼓勵其他在疫情期間失去親人的民眾走出陰霾。

1975年出生在中國 山西省大同市的蔣宇光，自幼立志從醫，長大後如願成為中國中醫科學院中西醫結合臨床博士， 他於2009年到耶魯大學任訪問學者，致力於中醫與西醫的研究，一年後與妻子楊燕相識，定居美國後，兩人育有一雙兒女。

楊燕回憶，丈夫在法拉盛經營中醫診所期間，無論病人是否有錢，他都全心為病人看診，即使自己的經濟也不寬裕，也從未因診費拒絕病人；她說，有時病人沒錢，丈夫常會「免單」，或者只收十元至20元的診費，也有病人下班晚，丈夫會等到晚上9時到10時才將診所關門。

去年疫情爆發後，蔣宇光的中醫診所也關閉，楊燕說，一家人頓時失去收入來源，面對診所每月高達萬元的租金及家中的各項開支，夫妻二人都承受極大的壓力；即使如此，蔣宇光查閱中西醫藥理知識，從3月到4月，免費為支援抗疫前線的志工配了幾百份藥方，幫助他們抵抗病毒，「他專門從加州 供應商郵購，才把藥方配齊」。

身體一向健康的蔣宇光去年12月底突然出現咳嗽與氣喘等症狀，在排除了感染新冠肺炎的可能性後，醫生確診他的心臟出現問題；但因疫情再度爆發，醫生只能通過遠端視訊軟體Zoom問診，錯過了最佳治療時機。

本月4日上午，蔣宇光突然病情惡化，楊燕在家中多次嘗試搶救，但已無力回天，與孩子一起陪伴丈夫度過生命的最後時光。

楊燕表示，蔣宇光去世後，一家人都陷入巨大的悲痛，孩子曾為父親作畫，期盼他在天堂中沒有病痛，永遠快樂；她更期望說出丈夫的故事，緬懷他豁達而善良的一生，希望所有人珍惜眼前人，並鼓勵其他在疫情期間失去至親的民眾走出傷痛，努力重新生活。

社區人士吳一平表示，今年疫情高峰期，蔣宇光免費為負責募捐防疫物資的志工團隊配製藥方，並承諾免費為染疫志工治療，讓團隊成員感到溫暖，如今他突然離世，妻子與一雙兒女陷入經濟困難，他呼籲善心人士獻出愛心，詳情請瀏覽網頁gf.me/u/zfiv8j。