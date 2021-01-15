家附近就能打疫苗…衛生局澄清誤區

宋怡禎(講話者)呼籲符合要求的人士積極註冊施打新冠疫苗，通過市府網站，搜尋離家最近的疫苗接種點。(視頻會議截圖)

市健康與心理衛生局專員14日表示，不會因為接種了新冠疫苗 而在病毒檢測中呈陽性，而出現手臂痛、疲倦與頭痛等症狀，均屬打疫苗後的正常異物排斥反應；當局呼籲符合要求的65歲以上人士積極註冊，通過市府網站，搜尋離家最近的疫苗接種點，以法拉盛 市中心為例，就至少有四家診所可打疫苗。

皇后區公共圖書館法拉盛分館14日邀請市衛生局公共資訊講師宋怡禎，講解疫苗相關信息；館長曾陽表示，這場講座為民眾帶來了新冠疫苗的正確資訊，澄清了社群媒體中不實信息。

宋怡禎說，華人民眾對接種新冠疫苗存在諸多誤區，輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)生產的疫苗均採用mRNA技術，並非滅活疫苗，疫苗中並不包含任何新冠病毒，民眾不會因此在病毒檢測中呈陽性。

宋怡禎表示，除了極少人可能因過敏 產生休克等嚴重的反應，即使對動植物、青黴素等藥物過敏，也可注射新冠疫苗，「新冠疫苗中不含有動植物或青黴素等成分」；她也說，接種疫苗後，接種點工作人員會讓有過敏反應的已接種人士等待15分鐘，嚴重過敏反應的人士等待30分鐘，以確保安全。

若民眾為無症狀感染者或曾染疫後的康復者，宋怡禎表示，一樣可接種疫苗；但她表示，若民眾感染新冠病毒後出現症狀，則需等待至少90天再打疫苗。

對於輝瑞與莫德納兩種疫苗，宋怡禎說，這兩種新冠疫苗均需注射兩針，前者兩針需相隔21天，後者需相隔28天，預計接種第一針十天至12天後產生抗體，注射第二針七天後，產生新的抗體。

宋怡禎說，輝瑞疫苗適用於16歲以上人士，莫德納疫苗適用18歲以上人士，但前者儲存溫度需在攝氏零下80度以下，後者的儲存溫度只需攝氏零下20度左右，因此多數診所只能施打莫德納疫苗。

輝瑞與莫德納兩種疫苗的有效率均在94%以上，宋怡禎說，對來自英國的變種病毒也有效，她呼籲65歲以上以及符合規定的前線工作人員登錄市府網站，輸入所在地區的郵遞區號後，查找最近的接種點，進行預約。

以法拉盛市中心的11355為例，附近的接種點至少有四家診所，包括位於37大道與45大道王嘉廉社區醫療中心以及位於友聯街、緬街與39大道的仁德醫生診所(RendrCare)。

市府新冠疫苗預約網站為https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page。