上州橙區餐館 獲准重開堂食

紐約市曼哈頓的一間餐廳，食客在戶外用餐。(美聯社)

位於上州伊利郡(Erie County)防疫 「橙區」內的90多家餐館上月向法院提告，反對州長葛謨 (Andrew Cuomo)的堂食禁令，稱讓其餐館再度遭受重創；州高等法院法官13日裁定，這些餐廳暫時可以遵照防疫「黃區」標準重開室內用餐，法院將於下周做出最終判決。

伊利郡衛生部門於14日宣布，橙區內的餐廳可以立即按照50%的客容量重開堂食，但州長辦公室對法院的判決持反對態度。

葛謨上月下令禁止紐約市 和州內位於防疫「橙區」內的餐廳提供堂食，伊利郡近百家餐館業者提起訴訟，指出州府以防疫為由來犧牲餐館業不符當地實際情況，要求州府取消堂食禁令。

州高等法院法官Henry J. Nowak13日做出臨時判決，允許該郡橙區內的餐廳暫時遵照黃區內餐廳營業準則，以50%的客容量標準重開堂食；判決書中指出，根據訴訟雙方提供的數據和紀錄，法院沒有找到州府使用合理標準判定伊利郡為橙區的證明，並進一步指出，被畫入橙區的餐廳因無法提供堂食，給當地居民生活、就業和經濟都帶來巨大影響。

州長辦公室顧問Kumiki Gibson14日表示，州府不同意法律的判決，並指出根據聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，室內用餐明顯增加新冠病毒傳播，州府所做出的相關防疫決定是基於事實和公共衛生專家建議之上的。

根據葛謨在去年12月11日的疫情簡報會上提供的數據，州內餐廳和酒吧只引起1.43%的新冠病例，73.84%的新增確診都來自家庭內部聚會。