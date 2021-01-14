預約疫苗混亂 「像活在上世紀」

紐約疫苗登記系統混亂，威廉姆斯批「活在上個世紀」。(線上會議截圖)

隨著紐約疫苗 接種人群的持續擴大，州、市兩府不斷表示最大的挑戰就是疫苗供應不足，全州接種完成恐耗時一年；市公益維護人威廉 姆斯(Jumaane Williams)13日召開記者會，批疫苗網站、電話登記混亂，讓許多長者、少數族裔因此望而卻步。

州長葛謨(Andrew Cuomo)近日表示，將向65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病人士接種疫苗，紐約市 也允許遊民所人員和超市員工接種。

但威廉姆斯指出，目前預約疫苗的方式僅提供英文、西班牙語兩種選項，而造成很大的不平等，對移民社區將會是「災難性的」；而如今技術精進，預約網站、電話卻屢出錯，讓紐約人感覺彷彿「活在上個世紀」。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)則表示，從接種開始，自己的電話幾乎每天被打爆，反映不管是線上還是電話預約，都出現信息混亂，等待時間過長等問題。

二人均表示，疫苗供給不足是可以理解的，但這類預約的技術問題卻是可避免的；保持登記秩序，才能在疫苗到達時緊鑼密鼓接種，不浪費任何資源和時間。

市議會老人委員會主席陳倩雯則建議，市府應與市老人局合作，考慮將老人公寓、老人中心等納入成為檢測及疫苗接種點；同時，對已接種第一針疫苗的耆老來說，未來接種第二針也將更方便，也方便市府追蹤管理。