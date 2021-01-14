我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

預約疫苗混亂 「像活在上世紀」

記者張晨／紐約報導
紐約疫苗登記系統混亂，威廉姆斯批「活在上個世紀」。(線上會議截圖)
紐約疫苗登記系統混亂，威廉姆斯批「活在上個世紀」。(線上會議截圖)

隨著紐約疫苗接種人群的持續擴大，州、市兩府不斷表示最大的挑戰就是疫苗供應不足，全州接種完成恐耗時一年；市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)13日召開記者會，批疫苗網站、電話登記混亂，讓許多長者、少數族裔因此望而卻步。

州長葛謨(Andrew Cuomo)近日表示，將向65歲以上長者及患有免疫缺陷疾病人士接種疫苗，紐約市也允許遊民所人員和超市員工接種。

但威廉姆斯指出，目前預約疫苗的方式僅提供英文、西班牙語兩種選項，而造成很大的不平等，對移民社區將會是「災難性的」；而如今技術精進，預約網站、電話卻屢出錯，讓紐約人感覺彷彿「活在上個世紀」。

曼哈頓區長高步邇(Gale Brewer)則表示，從接種開始，自己的電話幾乎每天被打爆，反映不管是線上還是電話預約，都出現信息混亂，等待時間過長等問題。

二人均表示，疫苗供給不足是可以理解的，但這類預約的技術問題卻是可避免的；保持登記秩序，才能在疫苗到達時緊鑼密鼓接種，不浪費任何資源和時間。

市議會老人委員會主席陳倩雯則建議，市府應與市老人局合作，考慮將老人公寓、老人中心等納入成為檢測及疫苗接種點；同時，對已接種第一針疫苗的耆老來說，未來接種第二針也將更方便，也方便市府追蹤管理。

疫苗 紐約市 威廉

上一則

年關近 布碌崙華女銀行領錢遭扒 警籲防範

下一則

清潔局長訪法拉盛 宣導垃圾處理法規

延伸閱讀

紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」

紐約疫苗登記系統混亂 市公益維護人批「活在上個世紀」
擴大接種至65歲以上…葛謨：疫苗不夠

擴大接種至65歲以上…葛謨：疫苗不夠
擴大快篩 紐約州推藝術復興計畫

擴大快篩 紐約州推藝術復興計畫
弱勢享15元月網費 葛謨將立法推動

弱勢享15元月網費 葛謨將立法推動
紐約州65歲以上長者可接種疫苗 葛謨：供應量仍差太遠

紐約州65歲以上長者可接種疫苗 葛謨：供應量仍差太遠
葛謨州情咨文7要務 防疫居首

葛謨州情咨文7要務 防疫居首

熱門新聞

法拉盛市中心深夜發生七級大火，200多名消防員到場。（記者曹健/攝影）

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

2021-01-09 14:52

1張圖／紐約州確診破116萬 新增1萬4577例

2021-01-13 20:50
男子在布碌崙一個碼頭釣魚釣上一具死屍。（圖片取自國家公園網站）

釣魚竟釣上一具死屍！ 布魯克林男子：真的太重了！

2021-01-06 15:32
法拉盛大火，消防員到場後架起雲梯，攀至高空灌救。(記者曹健╱攝影)

法拉盛7級火災燒6小時…華人商家欲哭無淚

2021-01-10 02:30
紐約市長白思豪13日宣布紐約市正在終止與川普集團的商業合同，包括中央公園兩個溜冰場。(美聯社)

秋後算帳 川普多個紐約市開發合同被叫停

2021-01-13 11:41
曼哈頓Vessel新年再曝自殺案，輕生男子情況危及。(記者張晨/攝影)

紐約曼哈頓Vessel新年再爆自殺案 21歲男子搶救無效死亡

2021-01-11 16:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休