接種疫苗擴至65歲以上 形同虛設

通過網站預約新冠肺炎疫苗根本無法成功。（網站截圖）

州長葛謨12日宣布將新冠肺炎疫苗 接種人群擴大到65歲以上長者，但不少75歲以上民眾卻反應，因疫苗短缺、接種地點少等原因，根本預約不上，一些民眾說，擴大可接種人群的政策，實際上「形同虛設」。

不少此前符合疫苗接種人群分反應，至今無法接種疫苗；布碌崙 (布魯克林)張益娜女士表示，其父母均已滿75歲，過去一周一直忙著給父母預約疫苗接種，還曾致電民選官員辦公室、診所等求助，但至今沒能預約成功；「因為父母年事已高，加上父親有糖尿病，所以十分擔心，希望早點接種疫苗，但無論是通過網站還是電話，至今沒能預約成功，大部分時候電話根本打不通，或者告知暫時無名額，要之後再聯繫」。

張益娜說，「如果75歲長者都沒法接種疫苗，年齡擴至65歲又有何用。」

選區包括布碌崙南區多個華社的州參議員郭納德(Andrew Gounardes)辦公室表示，近幾日其辦公室接到無數接種疫苗的求助電話；辦公室社區經理張意表示，「大部分都是反應預約繁瑣、或者根本無法成功預約，少數人直接被告知沒有疫苗了，運氣好一點的被通知前往其他區域接種，例如布碌崙居民被要求前往布朗士接種，這對於年紀大的長者十分不便。」

郭納德呼籲政府進一步完善疫苗接種方式，通過增加移動疫苗接種地點等方式來完善疫苗接種速度，「1947年紐約市 迅速動員起來對抗天花，在不到一個月的時間內為600萬人接種了疫苗，現在我們同樣在與致命疾病做鬥爭，需要採取一切具有創造力的行動，來確保每個社區都不能被遺忘或落伍。

郭納德說，「我們正在與時間賽跑，過去已經花費了幾個月為疫苗做準備，而現在確保有足夠的疫苗接種地點，是能為廣大民眾順利接種的首要條件。」