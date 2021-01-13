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預約疫苗…民代電話打爆 子女愛莫能助

記者黃伊奕／紐約報導
65歲以上長者屬於可接種新冠肺炎疫苗人群，但預約十分困難。（取自市長推特）
65歲以上長者屬於可接種新冠肺炎疫苗人群，但預約十分困難。（取自市長推特）

紐約現針對65歲以上耆老以及一些特定工作人群開放了新冠肺炎疫苗預約，但預約程序繁瑣，不會電腦和英文的長者需要他人幫助，而且預約成功與否全憑運氣，讓不少渴望接種疫苗的民眾望而卻步。

根據州府規定，65歲以上民眾、醫護人員、教育工作者、公共安全工作者、公共交通工作者均符合新冠肺炎疫苗接種資格；不少相關職業工作者已經收到預約接種的通知，布碌崙教師林女士表示，學校12日已經發了公開郵件，通知教師現已屬於可接種疫苗人群，並告知如何預約。

林女士指出，根據通知，可登錄網頁https://vaccinefinder.nyc.gov/locations查詢接種疫苗地點，再撥打各地點電話、或者通過網頁連結預約，「我嘗試預約，感覺十分不方便，不同的地點預約方式都不一樣，有的需要打電話，但根本無人接聽；有的需要通過網站，要麼直接告訴你無法預約，要麼要你填寫一堆資料後再告訴你沒有預約。」

皇后區的森迪(Cindy)反應，周一成功為家人預約到疫苗接種，她說打了一天電話根本沒人接聽，網站則需要碰運氣，「要不斷刷新網頁，才有可能跳出一兩個預約，這是周一預約的情況，現在估計更難了。」

對於不會英文的耆老而言，預約接種疫苗更是難上加難；華康會會長陳麗娜指出，近幾天不斷有耆老向她詢問疫苗接種；「大部分耆老很想打疫苗，但不會電腦或者英文能力有限，基本沒法成功預約，子女幫忙也沒用。」

市議員紀思庭(Justin Brannan)社區事務主任陳偉儀表示，這幾日辦公室電話快被打爆了，「最多的是耆老求助，大部分耆老願意接種但又因各種原因無法預約成功，即使撥打市府為耆老設立的專線也沒用，專線沒提供翻譯，接線員讓她等了十多分鐘後卻又掛斷。」

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