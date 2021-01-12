不符合資格？疫苗接種擴大 預約系統擠爆屢出錯

紐約11日開啟第二階段疫苗接種計畫，大範圍擴大接種人群，但首日預約問題多多；圖為符合條件的民眾到各區當天新開放的疫苗接種中心打疫苗。（市長辦公室提供）

紐約11日起擴大新型冠狀疫苗 接種計畫，75歲以上老人、教師、警察、消防員、大都會運輸署(MTA)員工等都可上網預約接種，當日一早就有許多華人 民眾上網預約，不過有不少人反映雖符合此批接種資格，但疑因系統瞬間湧入大量預約民眾、不堪負荷，網站頻頻出現「不符合資格」通知；市主計長斯靜格(Scott Stringer)也批線上預約「十分混亂」，要求市府立即改善。

紐約市 第一選區市議員參選人劉林劍虹表示，11日從早上8時30分，就開始為家裡三位長輩上網預約施打疫苗，其中一位預約成功，但劉林劍虹說，她想替她78歲的婆婆和89歲的乾媽預約，輸入她們的個人資料與年齡後，網站卻出現「根據您的回答，您不符合施打疫苗資格」的回應。

劉林劍虹表示，她並非首個出現該狀況的預約人，「我有朋友也是幫他的父母預約，結果第一個預約成功，想要約第二個也出現同樣的狀況，直到過了幾個小時才又可以登入預約」；劉林劍虹說，因為系統超負荷才出現這樣的信息，會讓預約人感到很困惑，「如果系統真的超負荷，跟我們說等等再試就好，不應該用『不符合資格』來擋掉大眾。」

除了線上預約，接種單位也開放讓民眾打電話預約時間，但預約專線也有類似問題，打電話過去後，聽到電話錄音說：「現在沒有開放的預約時間」，要求民眾之後再自行撥打電話詢問。

市主計長斯靜格也批線上預約接種疫苗的過程「十分混亂」，要求市府立刻改善；他當日表示，目前預約者需要通過由不同單位管理的三個獨立系統，一個由市公立醫院系統(NYC Health + Hospitals)管理，另外兩個則是市衛生局管理，「由市衛生局管理的主要網站複雜、繁瑣且有問題，這將使多數人尤其是耆老，在預約上出現問題。」

預約過程中需要回答51道問題，並上傳保險卡的圖片等；斯靜格說，網頁的設計對於那些無法上網且閱讀英文有障礙的人將成為挑戰，而這些人也是在疫情中遭受打擊、需要接種疫苗的人群。

民眾若要預約接種疫苗，除了上網預約、電話預約等方式，還可撥打311預約，不過11日因大批民眾湧入預約，撥打311的在線等候時間超過30分鐘。

紐約中華公所主席于金山說，對於耆老人口眾多的華人社區來說，如今上網預約接種疫苗為主的方式很不友善；如果無法及時接種疫苗，對年長者身心健康造成很大危害，「沒有打疫苗，耆老不敢出門，也不敢讓孩子回家探望，如果能夠早點注射疫苗，就能早日解除這些心理上的陰影。」

據了解，為了幫助更多符合資格的耆老上網預約接種疫苗，中華公所和孔子大廈也在研擬、召請義工，希望能於下周在社區舉辦免費新冠檢測的同時，也一併協助耆老上網登記接種疫苗。