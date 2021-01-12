市警開打新冠疫苗 估每日接種千人

市警11日開始接種疫苗。（路透）

紐約市 11日開始為醫護以外的一線人員，包括警察 、獄警，以及75歲以上、有基礎病的高危險人群安排接種；市警當日也開始為警員接種莫德納(Moderna)疫苗 ，預計每天能接種1000劑；總局長希爾(Dermot Shea)確診新冠後，迄今在家隔離，當日通過內部郵件表示，市警協調部門(Operations Division)將在未來幾天前往全市各分局、小組進行接種宣導。

白思豪表示，本周開始，全市五大區將分別開放一間接種中心為1B人群接種；根據州府制定的疫苗接種計畫，1B階段還包括各種前線必要的工作人員，例如教師、急救人員、公共安全和公共交通工作者。

而作為一線執法者，即使許多警員仍對疫苗持觀望態度，但在開放的第一天便前往接種的警員仍大排長龍；一名供職五分局的華裔警員表示，他當日沒有預約登記，聽聞接種開始後就直接來到總局排隊，目前已完成了第一劑，第二劑需相隔28天再去接種。

現場接種的警員不但收到了寫有日期的接種卡，也拿到了數頁的接種情況說明書，裡面詳細介紹了疫苗的種類，不宜接種的人群以及接種後會產生的不良反應，其中包括呼吸困難、喉嚨及臉部腫脹、心跳加快、全身出現大面積皮疹以及頭暈乏力等。

但該警員表示，醫務人員在回應這些不良反應時表示，疫苗的副作用多出現在施打第二劑後，屬於正常的排異反應，幾日後便可恢復。

希爾在內部郵件中表示，市警運營部門將會在接下來按照州的指導標準進行具體安排，爭取每天為1000名成員接種，全市各分局警員很快就會得知，有誰、何時以及在哪裡接種，「相信每位有意願的警員均可獲得疫苗。」

他也指出，疫苗並非靈丹妙藥，呼籲已接種或準備接種的警員仍須做好防疫措施，戴口罩、勤洗手、避免群聚，在執勤時更需多加小心留意。