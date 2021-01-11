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紐約餐館周25日回歸 僅供20.21元外賣套餐

記者金春香╱紐約報導
紐約餐館周將於本月25日回歸，僅提供售價為20.21元的午餐和晚餐外賣。（紐約市旅遊局提供）
紐約餐館周將於本月25日回歸，僅提供售價為20.21元的午餐和晚餐外賣。（紐約市旅遊局提供）

紐約餐館周(NYC Restaurant Week)將於本月25日回歸，但與往年不同，由於新冠疫情下餐館面臨的諸多限制，參與餐館周的餐廳僅提供售價為20.21元的午餐和晚餐外賣。

主辦方紐約市旅遊局(NYC & Company)表示，去年夏天因疫情原因，餐館周在成功舉辦29年後首次被迫取消，今年冬季餐館周得以回歸，於1月25日至31日舉行，但出於安全和餐廳營業的諸多限制因素，將改為以外賣方式進行，參與的100多家餐廳將提供20.21元的午餐和晚餐，套餐包括主菜和一個配菜。

目前米其林餐廳Gramercy Tavern、老牌餐廳Union Square Cafe、創意西式中餐廳RedFarm等都宣布加入本屆餐廳周。

紐約市旅遊局代表Chris Heywood表示，為吸引更多餐廳加入，他們今年取消了餐廳的申請費用，但目前仍難以讓更多餐廳加入，因為很多平時不做外賣的餐廳已經暫時歇業；去年冬季，有約350家餐廳參與冬季餐廳周。

萬事達卡(MasterCard)是本屆餐廳周的贊助方，為使用該卡登記餐廳周的食客提供10元折扣；更多信息可上網查詢：https://www.nycgo.com/restaurant-week。

紐約市 疫情 萬事達卡

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