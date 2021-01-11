疫情影響 華埠多所學校辦線上開放日活動

在新冠疫情 影響下，紐約市 各學校無法舉行新學期開放日；為了協助學生家長更了解校園，華埠 多所學校的學前班及幼稚園，將於下周舉辦線上會議，讓家長能夠與學校教職員溝通互動，了解課程及其他課外活動。

疫情下，各校無法舉行開放日，讓家長及學生能直接到校園了解課程，並親自與學校教職員對談；對此位於曼哈頓華埠喜士打街(Hester St.)71號第42小學的學前班和幼稚園，將於13日(周三)及14日(周四)，舉辦三場以英文、中文、西班牙語等多語言的線上會議，回答家長家長註冊及學校相關問題。

會議時間分別為13日早上9時至9時45分、晚上7時至7時45分；14日晚上6時至6時45分，欲參加者可上https://bit.ly/39ibF6Z報名，或致電(212)226-8410。

位於地威臣街(Division St.)容閎小學(P.S. 124)的學前班及幼稚園，也將舉辦線上會議，分別以英語和廣東話，通過線上向家長們介紹學校；廣東話會議時間為13日下午5時30分至6時30分；英文會議時間則為15日(周五)早上8時45分至9時45分。

欲參加容閎小學線上會議的家長，請上https://bit.ly/2Xv4uTn註冊，或致電(212)966-7237。