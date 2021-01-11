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「亮麗中國城」第三階段擴大點燈 重燃社區希望

記者顏嘉瑩╱紐約報導
「亮麗中國城」第三階段啟動，主辦方呼籲民眾捐款，點亮擺也街。(主辦方提供)
「亮麗中國城」第三階段啟動，主辦方呼籲民眾捐款，點亮擺也街。(主辦方提供)

去年底在曼哈頓華埠以燈籠方式點亮社區、吸引人氣的「亮麗中國城」計畫，主辦方宣布開啟第三階段，將於擺也街(Bayard St.)部分路段再掛燈籠，為即將到來的春節暖身，幫助受疫情影響的華埠小商家帶來更多人潮。

該項目由華埠46號美食店經理莫志聯發想，與紐約中華公所、獻愛華埠(Send Chinatown Love)、珠江百貨、紐約中華總商會、亞洲人平等會、聯合民主黨等多個華人社團、組織共同合作、籌款，才能實現；日前在籌得足夠款項下，勿街(Mott St.)的部分路段已經掛上多彩燈籠，更有民眾為了拍照特地到華埠消費，達到吸引人潮目的。

主辦方表示，第三階段籌得款項，將在勿街至伊利沙白街(Elizabeth St.)間的擺也街掛起燈籠，為該路段的商家帶來人氣；州眾議員65選區民主黨女性黨代表劉林劍虹表示，希望能藉由在華埠街道掛上更多燈籠，燃起社區希望，為了感謝捐助者，她也於當天免費發送紀念手環和免費餐點，呼籲更多民眾捐款幫助華埠。

中華公所顧問蕭貴源說，從去年初開始，疫情對社區造成前所未有的影響，除了政府資助外，掛上燈籠點亮社區，也能增添節日氣氛，鼓勵更多人到華埠消費、帶來生機。

根據主辦方在「GoFundMe」籌款網站上的通告，目標籌得1萬8000元，截至10日，已有46人捐款、籌到約6000元；捐款及更多詳情可上https://bit.ly/3bsu3wG。

當天出席記者會嘉賓，還包括紐約台山寧陽會館主席曾偉康、中華總商會副董事長鄧遐勳賢、聯合民主黨主席司徒仲菁等。

「亮麗中國城」在華埠社區掛起燈籠，希望吸引更多人潮到華埠消費。(記者顏嘉瑩╱攝影...
「亮麗中國城」在華埠社區掛起燈籠，希望吸引更多人潮到華埠消費。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華埠 紐約 民主黨

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