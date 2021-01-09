紐約市警總局長希爾確診…今年第1周 市警已有463人染疫

紐約市警總局局長希爾上月曾表示，不會強制警員接種新冠疫苗。(記者張晨/攝影)

紐約市 警總局8日表示，局長希爾(Dermot Shea)日前確診為新冠陽性，而2021年1月才過了一周，就已經有463名市警成員新冠病毒檢測 呈陽性；從去年春天疫情爆發至今，市警已有六名探員、一名制服警員和40名文職人員因染疫而離世。

8日市警總局發布希爾確診消息的前一個小時，希爾還在其推特上更新帖子，為華府國會騷亂事件中受傷和犧牲的警員表示哀悼。

市警副局長及新聞發言人埃斯波西託(Richard Esposito)表示，希爾如今身體狀況良好，依舊和市警主要人員保持密切通話，在家隔離恢復期間，仍會遠程完成市警的管理工作。

自疫情從2020年初爆發以來，已有超過8000名紐約市警成員感染新冠肺炎病毒，截至目前已導致六名探員、一名制服警員和40名文職人員死於該病；市警高層中，交通安全局局長莫瑞斯(William Morris)於2020年6月因新冠去世，而負責情報和反恐事務的副局長米勒(John Miller)於同年3月確診入院，如今已痊癒返崗。

而2021年1月僅僅過了一周的時間，就已有463名警員被檢測呈陽性，希爾就是他們中的一員；市警知情人士表示，希爾最近曾與後來檢測呈陽性的人有過密切接觸，他隨後也被隔離並接受病毒檢測。

希爾自2019年12月被市長白思豪(Bill de Blasio)任命為局長，在宣布其確診消息前大約一小時，他還在推特上哀悼華府國會騷亂事件中受傷和犧牲的警員。

第一線工作的警察面對疫情的風險極大，但希爾上個月表示疫苗接種非強制性，「我們不會強制警員們接種新冠疫苗」，這與接種流感疫苗 的政策類似。

市警察工會(The Police Benevolent Association，PBA)也曾表示反對警員實施強制的接種疫苗，認為這是個人的醫療決定，每位警員應該與自己的醫生協商後做出決定。