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仁德集團獲授權 華社7診所可接種

記者顏潔恩／紐約報導
市府日前通知更多華人診所派送疫苗。(路透社)
市府日前通知更多華人診所派送疫苗。(路透社)

在華社擁有多個地點的仁德醫生集團(Rendr Physicians)日前獲得市府授權疫苗，將在曼哈頓華埠、法拉盛和布碌崙(布魯克林)七個華社診所，為符合資格的醫護人員免費接種疫苗，但須事前致電預約；因程序嚴格且複雜，相關人員應細讀網站資料，確定自己符合資格，以免白跑一趟。

診所董事總經理惠華表示，市府本周聯繫上診所後，已派送首批700劑量的疫苗到點，診所至今每日分發大約30針；但他表示，過去三天已接到超過1萬通預約電話，相較手上有的疫苗根本不足，所以須嚴格尊重市府規定的優先等級接種。他也提到暫未確定下一批疫苗能何時到貨，市府還得視首批疫苗的分發情況作決定。

據市衛生局網站，現有資格接種的人群包括經常與患者接觸的醫療護理人員(包括櫃台接待員)，任何來自私人或附屬醫院、專科診所、公共診所、牙醫診所、病痛診斷和治療診所均包括在內；其中抽血士、各類型的物理治療師、語言治療師、衛生保健工作者、學生醫生、急救人員(EMS)、管理疫苗分發的醫護人員、新冠檢測站工作人員、家庭護工、臨終照護及更多養老院人員、驗屍官、直接接觸傳染性物質和體液的喪葬工作者等都算在內。

有意接種疫苗的民眾可在周一至周五，早上9時至下午5時間撥打電話至(646) 601-(6229)預約，工作人員將確定其接種資格，之後民眾將攜帶個人ID以及網上下載並填好的同意書到選取的診所，完成註冊；醫護人員將詢問一些問題，沒問題的話就能施打疫苗，民眾須在現場被觀察15分鐘，確定無副作用後就可預約打第二針。

擔心市府資訊經常有變，民眾應積極查詢一下網站獲得最新消息：市衛生局網站https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-locations.page、仁德醫生集團網站https://www.rendrcare.com/covid19-vaccine/。

疫苗 華埠 檢測

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