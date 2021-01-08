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私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

記者金春香／紐約報導
陳治年6日接種新冠疫苗，呼籲當局為更多家庭診所和社區醫療中心提供疫苗。（陳治年提供）
陳治年6日接種新冠疫苗，呼籲當局為更多家庭診所和社區醫療中心提供疫苗。（陳治年提供）

和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)6日、7日連續為400多名聯盟旗下醫療員工接種新冠疫苗，總裁陳治年醫生呼籲當局為更多家庭診所和社區醫療中心提供疫苗，因為這些地方接待最多普通病患；此外根據陳治年診所的數據，去年3月感染新冠康復患者體內的抗體可以存留至少九個月，他呼籲任何可以接種者都應該盡快接種疫苗，加快實現社區全民免疫。

陳治年表示，當下各地疫苗都供不應求，政府首批疫苗主要分發給醫院和急診中心，SOMOS作為社區醫療服務機構，爭取很久才獲得本周第一批1000劑疫苗。

陳治年認為，政府將所有疫苗集中發放給醫院和急診中心的分配方案有所不妥，這些地方醫護人員全部接種後，還剩下很多劑疫苗無人使用；但未感染新冠病毒的民眾一般不會前往醫院，而是到社區醫療中心和家庭醫生看診就醫，政府應該加大力度為這些小診所和社區醫療機構提供充足疫苗。

SOMOS在曼哈頓上城Inwood和布碌崙(布魯克林)兩個地點提供疫苗接種，除本周的1000劑外，預計下周會獲得另外1萬劑，陳治年說他們為存放疫苗訂購了五台冰箱，希望下周收到疫苗前及時到貨。

陳治年6日接種莫德納疫苗，他表示自己基本沒有任何反應，且據他了解，沒有人出現過頭暈以外的反應；他指出，接種疫苗最嚴重的不良反應就是過敏性休克，但非常罕見，就算真的發生，只要立即注射腎上腺激素基本就無大礙。

對於接種疫苗後抗體能維持多久，陳治年表示，他對自己診所內去年3月感染新冠後康復的患者進行每三個月一次的抗體檢測結果，這些患者去年12月檢測時仍有抗體，這說明抗體可以存留至少九個月。

因此他建議民眾，只要輪到自己，應立即前去接種疫苗，他也希望SOMOS為聯盟旗下一萬多名員工接種完畢後，開始為耆老和更多有資格的民眾提供疫苗，「接種率達到70%，基本可以實現全員免疫。」

陳治年也提醒，最近華人社區感染率激增，他就接待過很多無症狀感染者，也有醫生朋友染疫過世，「這些無症狀病毒攜帶者最危險，有一位病人，兒子從外面回來後第12天才出現症狀，導致全家中招。」

陳治年(左)6日接種新冠疫苗，呼籲當局為更多家庭診所和社區醫療中心提供疫苗。（陳...
陳治年(左)6日接種新冠疫苗，呼籲當局為更多家庭診所和社區醫療中心提供疫苗。（陳治年提供）

疫苗 檢測 布碌崙

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