中國客私帶豬肉、燕窩 JFK遭海關沒收

一名來自中國的乘客因攜帶違禁豬肉，被CBP執法人員沒收。(CBP提供)

一名華人乘客日前從中國 搭乘飛機返回紐約時，在行李中夾帶20磅豬肉製品與30盒未申報的燕窩，被聯邦海關與邊境保護局(CBP )查獲後沒收，這名乘客將面臨民事罰款。

CBP於7日表示，一名華人旅客4日乘坐中國的航空公司航班從上海抵達紐約，他在入境時申報攜帶肉類食品，但未說明何種肉食；經CBP農業處專員調查，發現該乘客攜帶20磅豬肉製品以及30盒燕窩。

經調查，20磅豬肉製品因不符合入境規定，被當局沒收，但尚未公布具體原因；30盒燕窩因缺少正規文件與安全說明，為避免給美國 農業市場帶來潛在危險，也被當局全部沒收；這名乘客因未申報攜帶燕窩，被CBP執法人員處以民事罰款。

聯邦海關與邊境保護局紐約地區行動執行主任米勒(Troy Miller)表示，成功攔截這些違禁品進入美國，凸顯了CBP專員出色的工作與專業精神；他說，執法人員將繼續努力工作，確保將這些違禁食物擋在境外，避免對美國農業與經濟造成嚴重損壞。

根據聯邦海關與邊境保護局官網，動物疾病傳播是美國面臨的一大威脅，可能嚴重破壞公共健康，造成全球貿易停滯，對經濟和全國食品供應產生不利影響；中國曾是非洲豬瘟的重災區，這種疾病是高度傳染性惡疾，沒有疫苗與治療方式，導致CBP對來自中國的貨物高度警惕。

CBP農業部的數據顯示，執法人員在2019財年沒收了4695種植物、肉類產品、動物製品、泥土，還攔截了314種害蟲。