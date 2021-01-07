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1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

中國部分疫區 停發國際包裹

記者牟蘭／紐約報導
紐約多家華裔快遞公司6日表示，暫停向部分中國疫區發送快遞。(記者牟蘭／攝影)
紐約多家華裔快遞公司6日表示，暫停向部分中國疫區發送快遞。(記者牟蘭／攝影)

中國部分地區再度出現新冠確診病例，紐約多家華人快遞公司6日表示，暫停向中國北京順義區、河北省石家庄市、遼寧省瀋陽市與大連市、四川省成都市等地派送國際包裹，恢復時間另行通知；華人業者稱，新冠疫情衝擊快遞業，導致貨品抵達中國後需先消毒後再配送，到達時間延長，不少同業改行，剩餘業者也只能苦撐。

新華快遞的負責人馮亮表示，近期中國部分地區新冠疫情反彈，因當地無人送快遞，只能暫時停發這些地區的快遞，部分已經送達上述地區的快遞，近期可能停留在當地的中轉站，等中國疫情趨緩解封後，將另行通知恢復正常發送時間。

馮亮說，由於美國疫情嚴重，其餘繼續運行的快遞航線，在貨品送達中國後，還需在中國隔離並消毒一周，較去年同期貨品抵達時間延遲一到兩周左右；他說，美中航班的取消也給快遞行業帶來挑戰，但為服務社區，該店並未因疫情而提高運費。

在緬街從事快遞代理的陳傑森表示，送達中國的貨品審查日益嚴格，一些貨品在疫情高峰期可能延遲數個月才能到達，「根本不敢向顧客保證送達時間」。

由於利潤日益減少，陳傑森說，他去年已減少美中快遞業務，改做美國本土快遞，彌補疫情期間的損失；他表示，自己並非個例，新冠疫情衝擊各行業，一些同業改行，其他人也只能苦撐。

從事代購業的張艾米表示，美國疫情爆發後，不少老顧客直言擔心郵寄包裹攜帶新冠病毒，不願續購；她說，往年感恩節到中國春節都是代購的旺季，化妝品、輕奢背包與衣飾等受到中國顧客的青睞，但今年訂單銳減，她也只能改做微商，轉戰美國華人圈銷售中國食品。

根據紐約法拉盛多家華裔快遞公司6日收到的通知，即日起暫停從美國發貨至中國的目的地，除了北京順義、石家庄、瀋陽、大連、成都，還有內蒙古呼倫貝爾市與滿洲里市、新疆的喀什、伊犁與和田市，以及青海省玉樹州等地。

紐約多家華裔快遞公司6日表示，暫停向中國北京順義區、河北省石家庄市、遼寧省瀋陽市...
紐約多家華裔快遞公司6日表示，暫停向中國北京順義區、河北省石家庄市、遼寧省瀋陽市與成都市等地派送包裹，恢復時間另行通知。(陳傑森提供)

中國 疫情 美國

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