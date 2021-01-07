紐約萬名市警本周打疫苗？葛謨：還沒輪到

白思豪表示，隨著州府放寬接種限制，市府預計本周將給1萬名市警接種疫苗。（市長辦公室提供）

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)6日表示，隨著州府放寬接種限制，市府預計本周將給1萬名市警接種疫苗 ；然而州長葛謨 (Andrew Cuomo)隨後表示，現在仍未輪到普通警員接種，目前疫苗供應量有限，必須等待醫護人員接種完畢。

州府此前表示，若醫院已經給所有願意接種的醫護接種完畢，可以向州府提交申請，開始為一線公務員接種；白思豪在記者會上說，隨著接種範圍的放開，全市3萬5000名市警人員中，約2萬5000人有資格接種，考慮到目前不願接種的人，市府預計本周內將為1萬名市警接種。

然而葛謨在隨後舉行的記者會上更改了政策，目前接種範圍仍限制在「1A」，即所有醫護人員和養老院人員，普通警員屬於「1B」，醫院多出的疫苗庫存只會重新分配給其他醫療機構；目前州府只允許市警局的少部分負責醫務的警員、消防局的急救人員接種疫苗，普通警員還不能接種，因此不會有大多數市警局成員都有資格接種。

此外，白思豪繼續呼籲州府應加速放寬接種限制，允許75歲以上長者接種，市府未來也將開放長者疫苗接種註冊平台；市衛生局長喬克西(Dave Chokshi)表示，數據顯示過去30天內，全市有30%的新冠住院和60%的新冠死亡都是75歲以上長者；同時，超過一半的75歲以上老人是社區感染，38%則是家庭傳染。

市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)也認為，75歲以上老人和基礎疾病患者接種疫苗的緊迫性比醫護更大；他說，醫護人員大多防護到位，而且絕大部分都是年富力強，一些人也感染過帶有抗體，因此病毒對他們威脅並不大；然而，醫院接收的新冠病人大部分是75歲以上老人和基礎疾病者，這些人才更應該先打疫苗。

葛謨則認為目前疫苗供應量仍然有限，尚無法滿足所有醫護人員的需求，因此還不能將範圍拓展到更多人群；他強調，醫護人員必須先打完疫苗，才能保證醫院人力充足，醫護人員感染數量可能造成醫療資源崩潰。