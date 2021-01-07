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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

加快3倍！85%醫護願打新冠疫苗

記者和釗宇／紐約報導
葛謨表示，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍。(路透)
葛謨表示，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍。(路透)

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)6日表示，根據州府的調查，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍；但他也說，目前疫苗接種工作最大的挑戰在於供應量，目前州府收到的疫苗量還不到全州首批接種人數的一半，即便開放更多人群接種，仍無法滿足需求。

此前紐約市公立醫院系統表示，該系統只有70%的醫護人員願意接種新冠疫苗；葛謨說，公眾接種率需要到70%到90%才能實現群體免疫，醫護人員70%的接種率遠遠不夠，因醫護人員是醫學知識最豐富的人群，接種率低嚴重影響公眾對疫苗的信任度；他說，根據州府的調查，現在約有85%的醫護人員願意接種疫苗，醫生群體接受率更高。

葛謨強調醫護人員接種的重要性，表示若醫護人員感染增加，就會累及醫療資源、降低醫療能力，可能導致醫院崩潰、死亡人數增加，因此醫護人員必須加速接種；葛謨說，自州府本周起強調加速接種以來，全州醫護的日接種量過去兩天以來已經達到3萬1157劑，相比過去三周的平均值僅為1萬809例，接種速度提高了三倍。

據葛謨介紹，目前疫苗接種工作的最大挑戰仍然是供應量不足；目前州府共接收了95萬劑疫苗，而全州共有210萬名醫護人員和養老院人員；他說，醫護人員接種的工作遠未完成，還有許多醫療機構未被分配疫苗；因此，州府此前表示，若有醫院已經為有意願接種的醫護注射完畢，但疫苗仍有庫存，可以向州府申請，州府將把未用完的疫苗分配給其他醫療機構。

醫護接種完畢之後，將輪到一線公務員和75歲以上老人接種，但葛謨表示，供應缺口仍然很大；這一批包括87萬教職員工、20萬7000名警察和消防員、10萬名公共安全人員、10萬名公共交通人員和130萬名75歲以上老人等，共630萬人；然而，按照當下疫苗的供應速度，預計平均每月供應量只有120萬劑，要接種這些人就得五個多月。

葛謨呼籲聯邦政府推動疫苗增產，並批准更多疫苗上市；一旦供應量確定，州府就能預期普通民眾大規模接種的時間，目前專家預期是在3月到4月。

葛謨表示，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提...
葛謨表示，約有85%的醫護人士願意接種新冠疫苗，本周以來醫護人員的日接種量已經提升至過去數周來的三倍。（州長辦公室提供）

疫苗 葛謨 紐約市

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