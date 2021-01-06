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布魯克林南區市議員崔馬克 爭取康尼島設接種點

記者顏潔恩／紐約報導
康尼島Cyclones棒球場可能將成為紐約市下一個接種疫苗中心。(取自維基百科)
康尼島Cyclones棒球場可能將成為紐約市下一個接種疫苗中心。(取自維基百科)

市府本周起在全市五區設立五座大規模接種點，其中包括布碌崙(布魯克林)日落公園兩處地點；為此布碌崙南區市議員崔馬克(Mark Treyger)日前向市府徵求在南區也設立一座接種點，便利當地民眾，傳聞康尼島Cyclones棒球場總經理近來正與市府接洽中，極有可能成為新的接種中心。

據市府計畫，五座大規模接種點分別位於布朗士區的Bathgate Industrial Park、布碌崙的Brooklyn Army Terminal Annex Building、曼哈頓的La Marqueta，皇后區和史泰登島的地點待定，將24小時運營，所有地點的周接種量總和達到10萬劑。

但崔馬克希望有關服務能帶到布碌崙南區，表示他正爭取讓康尼島也設立一座接種點，好消息是位於Surf大道1904號的棒球場在被考慮範圍內；他說，該地點擁有寬大的室內和室外空間，並位於康尼島的中心地段，最重要還是屬於市府本身的土地，綜合多方面考量都是最好的選擇。

據了解，公園局(Park Department)一名代表曾聯繫上Cyclones棒球場總經理，諮詢關於場地使用的問題，而市府官員也預計近期將前往棒球場視察，相信很快就會有結果。

布碌崙 康尼島 日落公園

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