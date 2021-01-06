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市立醫院 3成醫護不願打疫苗

記者和釗宇／紐約報導
市府表示，公立醫院有三成醫護仍不願接種疫苗。（市長辦公室提供）
市府表示，公立醫院有三成醫護仍不願接種疫苗。（市長辦公室提供）

州長葛謨(Andrew Cuomo)此前指責紐約市公立醫院系統疫苗利用率太低，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)和市公立醫院系統總裁卡茲(Mitchell Katz)5日表示，公立醫院本周將為所有符合資格且有意願接種的醫護人士接種完畢，但有三成醫護仍不願接種疫苗；此外，市府本周起將設立五座24小時大規模接種點，希望周接種總量達到10萬次。

葛謨此前表示，紐約市公立醫院系統(NYC H+H)疫苗利用率僅有31%，排在全州倒數第九，不及平均水平的46%；他說，疫苗接種率低的醫院大多是管理低效導致的，市公立醫院系統有2萬3000名員工，其中1萬2000人已經接種，而該系統共接收了3萬8000劑疫苗，其餘的1萬1000人要盡快接種。

但卡茲表示，截至上周，公立醫院系統已經接種了所有有資格且有意願接種的醫護人員，如ICU人員和急診人員；州府4日將接種條件放寬至所有醫護人員，卡茲說，公立醫院將在本周內給所有有意願接種的醫護接種完畢。

白思豪和卡茲表示，公立醫院系統疫苗利用率低有兩大原因；首先，許多人對疫苗的安全性仍心存疑慮，公立醫院大約有三成醫護不願接種疫苗；第二是因為州府此前尚未允許75歲以上老人、基礎疾病患者等高危人群及教師、警察、消防員、公共交通人員等一線公務員接種，以提高疫苗利用率。

此外，市府本周起將在全市五區設立五座大規模接種點，將24小時運營，希望五座接種點的周接種量總和達到10萬劑，本周將有兩座開放；五座大規模接種點分別位於布朗士區的Bathgate Industrial Park、布魯克林的Brooklyn Army Terminal Annex Building、曼哈頓的La Marqueta，皇后區和史泰登島的地點待定。

白思豪還致信副總統潘斯，要求聯邦政府增加疫苗的供應量，並保證公平分配疫苗；同時，聯邦政府也應該加快推進養老院的接種進程，並加快放寬接種人群限制的範圍。

白思豪說，市府本周起將設立五座全天候大規模接種點，希望周接種總量達到10萬次。（...
白思豪說，市府本周起將設立五座全天候大規模接種點，希望周接種總量達到10萬次。（市長辦公室提供）
白思豪致信副總統潘斯，要求增加提供給紐約市的新冠疫苗數量；圖為兩位民眾在曼哈頓街...
白思豪致信副總統潘斯，要求增加提供給紐約市的新冠疫苗數量；圖為兩位民眾在曼哈頓街頭。(Getty Images)
卡茲表示，公立醫院本周將為所有有資格且有意願接種的醫護人士接種完畢。（市長辦公室...
卡茲表示，公立醫院本周將為所有有資格且有意願接種的醫護人士接種完畢。（市長辦公室提供）

疫苗 紐約市 白思豪

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